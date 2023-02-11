Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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