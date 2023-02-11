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Haberler Galeri Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:18
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Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devlet millet el ele yaralarını sarmaya devam ediyor.

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Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Yaşanan felaketin 6. gününde Başkan Erdoğan deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüyor, arama kurtarma çalışmalarını anbean takip etmeye devam ediyor.

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Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Bugün Diyarbakır'a gelen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarla tek tek ilgilendiği gözlerden kaçmazken özellikle çocuklarla yakınen ilgilendiği görüldü.

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Asrın felaketinin ardından yaralar sarılıyor! Emine Erdoğan depremzedelerle tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaretinde önemli açıklamalarda da bulundu.