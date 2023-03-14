Türkiye ile BM arasında ’tahıl anlaşması’ görüşmesi

RUSYA: ANLAŞMA, 60 GÜN SÜREYLE UZATILDI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bugün yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatıldığını ve bu konuda tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söylemişti.

Gruşko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, 18 Mart'ta sona erecek bu anlaşmanın uzatılması yönünde dün karar alındığını anımsatmıştı.