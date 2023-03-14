Türkiye ile BM arasında 'tahıl anlaşması' görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılmasını telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜŞMEDE TAHIL ANLAŞMASI ELE ALINDI
Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılması hususu ile Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
RUSYA: ANLAŞMA, 60 GÜN SÜREYLE UZATILDI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bugün yaptığı açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatıldığını ve bu konuda tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söylemişti.
Gruşko, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, 18 Mart'ta sona erecek bu anlaşmanın uzatılması yönünde dün karar alındığını anımsatmıştı.
Gruşko, "Gerçekten anlaşma uzatıldı. Anlaşmanın 60 güne uzatılması konusunda mutabık kalındı. Anlaşmanın paket halinde olduğu teyit edildi. Anlaşma, aynı şartlar doğrultusunda uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bir kez daha sadece 60 gün uzatılmasını desteklediğini eleştirerek, bu kararın anlaşmaya göre çelişkili olduğunu belirtmişti.
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