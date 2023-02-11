TİP’li Ahmet Şık Halk TV canlı yayınında devlete isyan çağrısında bulundu

Daha önce de devlet düşmanlığı yaptığı hafızalara kazınan Ahmet Şık, teröristlerle aynı seviyede ve aynı dili kullanarak halkı devlete karşı kışkırttı. Milletin devletine isyan etmesi konusunda alçakça bir çağrı bulunan TİP'li Şık "Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın buradaki tablodan sonra herkes şunu kafasına kazıyabilir. Bu ülkede böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur. Bu kadar net herşey. " dedi.