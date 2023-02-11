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TİP'li Ahmet Şık Halk TV canlı yayınında devlete isyan çağrısında bulundu

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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TİP’li Ahmet Şık Halk TV canlı yayınında devlete isyan çağrısında bulundu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık halkın acısını sömürmek üzere bulunduğu Hatay'da devlete isyan bayrağını açtı. Halk TV'nin canlı yayınında devletin vatandaşının yardımına koşmadığını iddia eden TİP'li Şık "Bu ülkede böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur. Bu kadar net herşey. " dedi. Deprem bölgesindeki vatandaşların acısını provoke ederek "iç savaş" çıkartmak isteyen Ahmet Şık'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı deprem bölgesindeki vatandaşların acısını sömürme yarışı hız kesmeden devam ediyor. AFAD'dan Mehmetçik'e, tekbirlerle enkaz altında sağ kalan insanları çıkaran deprem gönüllülerine kadar sahadaki herkesi karalamak ve lekelemek isteyen muhalefet "devlet düşmanı" seviyesine gelecek kadar ileri giden açıklamalar yaptı.

Bu düşmanca tavrın geldiği son nokta TİP'li Ahmet Şık'ın devlete isyan çağrısı oldu. Hatay'daki acılı depremzedeler üzerinden "iç savaş" çığırtkanlığı yapan Şık, Halk TV'nin mikrofonundan devlet düşmanlığını ilan etmekle kalmadı, halka da isyan etme çağrısında bulundu.

Sözde devletin 10 ili vuran afet bölgesindeki halkını gözetmediğini iddia eden TİP'li Şık "Devlet vatandaşını yurttaşını koruyup kollamak gözetmek ve yaşatmak için var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın." dedi.

Daha önce de devlet düşmanlığı yaptığı hafızalara kazınan Ahmet Şık, teröristlerle aynı seviyede ve aynı dili kullanarak halkı devlete karşı kışkırttı. Milletin devletine isyan etmesi konusunda alçakça bir çağrı bulunan TİP'li Şık "Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın buradaki tablodan sonra herkes şunu kafasına kazıyabilir. Bu ülkede böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur. Bu kadar net herşey. " dedi.

TİP'Lİ ŞIK'IN "İÇ SAVAŞ" ÇIĞIRTKANLIĞINA SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

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