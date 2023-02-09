TİP’li Sera Kadıgil’den Kızılay’a hadsiz sözler: ’İlahiyatçı’ deyip hedef aldığı başkan doktoralı tıbbiyeli

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Şu ana kadar depremde 17 bin 134 kişi hayatını kaybetti, 70 bin 347 kişi ise yaralandı.

Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi. Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.