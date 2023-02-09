TİP'li Sera Kadıgil'den Kızılay'a hadsiz sözler: 'İlahiyatçı' deyip hedef aldığı başkan doktoralı tıbbiyeli
CHP sıralarından vekil olan ve TİP'e geçen Sera Kadıgil ile CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın en büyük afeti sonrası Kızılay'ı hedef gösterdi. Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorba dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasıyla provokasyona başvururdu. Kadıgil'in 'İlahiyat mezunu' olarak fişlediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tıp mezunu, afet tıbbı doktorası olduğu biliniyor.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Şu ana kadar depremde 17 bin 134 kişi hayatını kaybetti, 70 bin 347 kişi ise yaralandı.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar bölgeye gitti. Erdoğan da yıkımın yaşandığı illerde incelemelerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi. Mehmetçik, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.
Yakın tarihin en büyük felaketi sonrası CHP ve yandaşı güruh ise destek olmak yerine siyasi rant peşine düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.
CHP'li belediye başkanları da sahada icra edilen her çalışmayı sahiplenerek, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.
Yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş, AFAD'ı karalayıp "Emir almam, koordine olmam" diyerek yaşanan acı gün üzerinden siyaset devşirdi. Bakanların telefonuna çıkmadı, toplantılara katılmadı.
TİP'Lİ SERA KADIGİL'DEN KIZILAY'A HADSİZ SÖZLER
Eski CHP'li şimdilerin TİP vekili Sera Kadıgil ve CHP yandaşı Özlem Gürses de deprem üzerinden manipülasyona soyundu.
TIP MEZUNU KIZILAY BAŞKANI'NA 'İLAHİYATÇI' DEDİ
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'ilahiyat mezunu' olduğunu iddia edip içindeki 28 Şubatçı zihniyeti dışa vuran Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorba dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasını attı.
Kadıgil provokasyonunu "Yandaşınız diye hiçbir şekilde iş bilmeyen eğitimsiz insanları koyarsanız, işte etrafınız böyle tek başına pantolon düğmesini ilikleyemeyecek insanlarla dolar" sözleriyle sürdürdü.
AFET TIBBI DOKTORASI VAR, FAHRİ DOKTORA SAHİBİ
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iddia edildiği gibi İlahiyat Fakültesi mezunu değil. Kınık, 1993'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2019 yılında da Afet Tıbbı doktorasını tamamladı. Somali Benadir Üniversitesi'nden de Fahri doktorası bulunuyor.
Kadıgil'in bir diğer provokasyon dolu, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı?" iddialarını ise deprem bölgesinden gelen kareler çürüttü.
Fotoğrafta: Malatya'da depremzedeler için kurulan KIZILAY çadırları
Kadıgil'in "Çadır yok, çorba dağıtan yok" dediği Kızılay, asrın felaketinin ilk anından beri sahada.
Fotoğrafta: Hatay'da depremzedeler için yemek yapan Kızılay gönüllüleri
MOBİL MUTFAKLARLA DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK
Kızılay mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Sabah saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek servisi verilmeye başlandı.
DEPREM BÖLGELERİNE ÇADIR ÜRETİYOR
Kızılay aynı zamanda deprem bölgeleri için çadır da üretiyor. Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde 70 yıldır afet çadırı üretimi yapılan Çadır Tekstil bölümünde, deprem sonrası üretim hız kazandı. Günlük 4-5 TIR çadır deprem bölgesine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?
- Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU
- Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
- AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...
- MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...
- AFAD ACİL ÇAĞRI İNDİRME EKRANI | Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?
- Deprem sonrası Sınavlar ertelenecek mi? YKS, DGS, KPSS, ALES ertelendi mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
- E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIM BULMA EKRANI | Kahramanmaraş depremi yakınım nerede, nasıl bulunur? Depremzede yakınımı nasıl bulurum?