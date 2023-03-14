CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "FETÖ ve PKK" sorusuna kaçamak yanıt! "Yol haritanız var mı?" sorusunu geçiştirdi

30 Ocak 2023 tarihinde imzalanan mutabakatta yer alan bazı maddeler terör örgütleriyle mücadelenin nasıl sekteye uğratılacağını gözler önüne seriyor.

Metinde 234'üncü sayfada yer alan 2'nci maddede "Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz."; 3'üncü maddede ise "BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız." ifadeleri yer alıyor.

Ancak maddede vurgu yapılan BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kuruluşlar; Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak saymıyor. Yani bu maddelerle açıkça bu tip örgütlere kalkan olunuyor.