CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "FETÖ ve PKK" sorusuna kaçamak yanıt! "Yol haritanız var mı?" sorusunu geçiştirdi
Son dakika haberi | 6'lı koalisyonun ortak adayı olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde "mavi boncuk" dağıttıkları FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadele için "Yol haritanız var mı?" sorusunu geçiştirdi. Seçimi kazanması durumunda bu terör örgütleriyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin soruya yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu'nun bu kaçışı akıllara daha önce YPG ve FETÖ üyesi KHK'lılarla ilgili söylediklerini getirdi.
Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru geri sayıma devam ederken, 6'lı koalisyon adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. Kılıçaroğlu'nun adaylığının resmileşmesi ile beraber 6'lı koalisyon seçim çalışmalarına başlarken, CHP liderinin seçim vaatleri de kamuoyuna duyurulmaya başlandı.
FETÖ VE PKK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ
Seçim vaatlerini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda "FETÖ ve PKK" ile ilgili soruyu geçiştirdi. Gazeteci Aytunç Erkin'in "Seçilmeniz durumunda FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?" sorusunda lafı dolandıran Kılıçdaroğlu, iki örgütle mücadelede de yol haritası olmadığını açıkça belli etti. CHP lideri sorulan soruya, "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz. Partimizin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde de ifade etmiştim bu hedefimizi. Partimizin topluma verdiği bir sözdür bu." cevabını verdi.
30 Ocak 2023 tarihinde imzalanan mutabakatta yer alan bazı maddeler terör örgütleriyle mücadelenin nasıl sekteye uğratılacağını gözler önüne seriyor.
Metinde 234'üncü sayfada yer alan 2'nci maddede "Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz."; 3'üncü maddede ise "BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız." ifadeleri yer alıyor.
Ancak maddede vurgu yapılan BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi kuruluşlar; Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak saymıyor. Yani bu maddelerle açıkça bu tip örgütlere kalkan olunuyor.
BELEDİYELERDEKİ ÖRGÜT YAPILANMASINA GÖZ YUMULACAK
Koalisyonun mutabakata vardığı maddeler arasında, terör örgütü PKK ile bağı olduğu için kayyum atanan belediyeler de yer alıyor. 6'lı koalisyon bu durumlarla ilgili vardığı mutabakatta "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerini kullandı. Bu başlık altında ayrıca özerk yönetim göndermesi de yapıldı. Metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denildi.
KHK'LILARA AF SÖZÜ
FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevlerinden ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açıldı. 6'lı masa KHK'lı FETÖ'cülerin göreve iadelerini vadederken, metinde "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." maddesi yer aldı.
OHAL KARARNAMELERİNE SON VERECEĞİZ
Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceğinin belirtildiği metinde,"OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz" ifadelerinin olduğu da görüldü.
"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önceki açıklamalarında da PKK'nın Suriye kolu olan YPG için "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.
"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" ifadelerini kullanmıştı.
"ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR"
CHP lideri "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.
FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara sahip çıkmıştı.
Bu açıklamasının akabinden 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuşmuştu.
KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BERGAMA TOKİ CANLI İZLE | İzmir TOKİ Bergama kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Karaburun, Kınık, Kiraz...e-devlet sorgulama ekranı
- Bugüne kadar yanlış biliyormuşuz! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! İşte faydasını yok eden hata
- 13 Mart 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer...
- %2 değer kazandı! ABD'de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi
- 2.500 TL'ye kadar hane başına para yardımı! Ödemeler arttı! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebilecek! İşte başvuru ekranı
- Deprem son dakika! Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD 14 Mart depremler listesi
- TOGG 'TRUMORE' ön sipariş nasıl verilir? TRUMORE uygulaması nedir, nasıl indirilir? TOGG SATIŞ FİYATI...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 MART 2023 Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu... TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
- Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...
- Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!
- 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!