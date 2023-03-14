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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4.9'luk deprem

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Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4.9’luk deprem

AFAD, Kahramanmaraş Çağlayancerit'te saat 17.49'da 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.49'da Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİK YERKÜREYE ÇOK YAKIN

Depremin derinliği ise 5.34 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Kilis'ten de hissedildi.

"17 BİNE YAKIN ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede artçılar sürüyor. AFAD'dan geride kalan gün yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir." denilmişti.

Asrın felaketinde 48 binden fazla kişi de hayatını kaybetmişti.

AFAD son depremler listesi;

Kahramanmaraş’ta 4.9’luk deprem KAHRAMANMARAŞ'TA 4.9'LUK DEPREM

Depremin ardından ürküten görüntüler! DEPREMİN ARDINDAN ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜLER!
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