Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4.9’luk deprem

"17 BİNE YAKIN ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede artçılar sürüyor. AFAD'dan geride kalan gün yapılan açıklamada, "06 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir." denilmişti.

Asrın felaketinde 48 binden fazla kişi de hayatını kaybetmişti.