Kılıçdaroğlu'nun "depremzede çiftçiye yem verilmedi" yalanı çürütüldü! Bakanlık verilen destek miktarını açıkladı

ZARAR KARŞILANACAK

Köy köy gezerek hasar tespit çalısmalarını hız kesmeden sürdüren bakanlık personeli, hayvanını kaybeden yetistiricilere sayısı kadar hayvan verecek. Cumhurbaskanı Erdogan'ın kararıyla depremden etkilenen 11 ilde arılı kovan, büyükbas, küçükbas ve kanatlı hayvanları zarar gören yetistiricilere adedi kadar hayvan temin edilecek. Il, ilçe hasar tespit çalısmalarının yapıldıgı ve Hayvancılık Bilgi Sistemleri'ne kayıtlı hayvanları telef olan yetistiricilerin, bulundukları bölgede üretime devam etmelerini saglamak, verimliligi artırmak ve hayvan saglıgı refahını saglamak için zararları ayni olarak karsılanacak.