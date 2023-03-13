CHP yandaşı gazeteciler canlı yayında bir bir itiraf etti: "Asıl kriz cumhurbaşkanı yardımcılığıyla çıkacak"

CHP YANDAŞI GAZETECİLER CANLI YAYINDA BİR BİR İTİRAF ETTİ: "ASIL KRİZ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞIYLA ÇIKACAK"

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında, bu sistem ve getireceği sıkıntılara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu'nun yerel seçimlerin yapılacağı 2024 Mart'ına kadar görevlerinden ayrılmayacağını ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklarını düşünmediğini ifade eden Gürses, "Ondan sonraki süreçte ise parlamanter sürece geçiş sürecinde ne olacağı meselesi var. Millet İttifakı ya da 6'lı masa diye bir şey kalmayacak, o günden sonra herkes kendi siyasi yolculuğuna çıkacak. Hodri meydan, el mi yaman bey mi yaman." ifadelerini kullandı.