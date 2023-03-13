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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AK Parti'de 6 kritik atama

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AK Parti’de 6 kritik atama

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarına hız veren AK Parti'de Çorum, Eskişehir, Isparta, Mardin, Tekirdağ ve Muş il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle atanan isimler şöyle:

-Çorum İl Başkanlığına Murat Günay.

-Mardin İl Başkanlığına Vahap Alma.

-Muş İl Başkanlığına Melik Emre.

-Tekirdağ İl Başkanlığına Ali Gümüş.

-Isparta İl Başkanlığına Serkan Keskin.

-Eskişehir İl Başkanlığına Süleyman Reyhan.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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