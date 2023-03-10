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6'lı koalisyonun 7 yardımcılı formülüne CHP yandaşı Fatih Portakal'dan tepki: "Pamuk ipliğine bağlı"

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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6’lı koalisyonun 7 yardımcılı formülüne CHP yandaşı Fatih Portakal’dan tepki: Pamuk ipliğine bağlı

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve seçilmesi durumunda 7 yardımcı atayacak olmasına tepki gösterdi. Bu sistemde bir karar almak için anlaşmanın çok zor olduğunu ifade eden Portakal, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak? İttifak pamuk ipliğine bağlı" diye konuştu.

Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu "Kumar ve Noter Masası" olarak nitelendirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecekleri gerekçesiyle sert sözlerle eleştirip dağıtmıştı. Akşener bu açıklamasından 72 saat sonra, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olursa dönerim" şartıyla 6'lı koalisyona geri dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geride kalan gün bu şart kabul edilerek ilan edildi ve bu durum yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

7 yardımcılı formülün krizlere gebe bir durum olduğu, çift başlılık yaratacağı gibi eleştiriler CHP yandaşı gazeteciler tarafından da eleştirilmeye başladı.

FATİH PORTAKAL: "ORTAK BİR KARAR ALMAK ÇOK ZOR"

6'lı koalisyonun formülüne tepki gösterenler arasına muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal da dahil oldu.

Portakal, koalisyonun iktidara gelmesi durumunda 'bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu' vurgulayıp, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak" diye sordu.

"MİLLET İTTİFAKI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. Peki anlaşamazsanız ne olacak? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi 'hayır' diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisi'ni? Kılıçdaroğlu söz veriyor 'geri getireceğiz' diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz."

CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN 7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜLE TEPKİ: "KRİZE GEBE"

1+5+2 formülüne tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." diyerek tepki göstermişti.

"BAKANLARLA İLGİLİ İKİ BAŞLIK YARATIR"

Saymaz, 6'lı koalisyonun 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemine, "5 Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 7'e çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum." diyerek tepki göstermişti.

Portakal’dan 6’lı koalisyona ’7 yardımcı’ tepkisi PORTAKAL'DAN 6'LI KOALİSYONA '7 YARDIMCI' TEPKİSİ

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