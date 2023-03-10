6'lı koalisyonun 7 yardımcılı formülüne CHP yandaşı Fatih Portakal'dan tepki: "Pamuk ipliğine bağlı"
CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve seçilmesi durumunda 7 yardımcı atayacak olmasına tepki gösterdi. Bu sistemde bir karar almak için anlaşmanın çok zor olduğunu ifade eden Portakal, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak? İttifak pamuk ipliğine bağlı" diye konuştu.
Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu "Kumar ve Noter Masası" olarak nitelendirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecekleri gerekçesiyle sert sözlerle eleştirip dağıtmıştı. Akşener bu açıklamasından 72 saat sonra, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olursa dönerim" şartıyla 6'lı koalisyona geri dönmüştü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geride kalan gün bu şart kabul edilerek ilan edildi ve bu durum yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
7 yardımcılı formülün krizlere gebe bir durum olduğu, çift başlılık yaratacağı gibi eleştiriler CHP yandaşı gazeteciler tarafından da eleştirilmeye başladı.
FATİH PORTAKAL: "ORTAK BİR KARAR ALMAK ÇOK ZOR"
6'lı koalisyonun formülüne tepki gösterenler arasına muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal da dahil oldu.
Portakal, koalisyonun iktidara gelmesi durumunda 'bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu' vurgulayıp, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak" diye sordu.
"MİLLET İTTİFAKI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"
Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. Peki anlaşamazsanız ne olacak? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi 'hayır' diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisi'ni? Kılıçdaroğlu söz veriyor 'geri getireceğiz' diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz."
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN 7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜLE TEPKİ: "KRİZE GEBE"
1+5+2 formülüne tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." diyerek tepki göstermişti.
"BAKANLARLA İLGİLİ İKİ BAŞLIK YARATIR"
Saymaz, 6'lı koalisyonun 7 cumhurbaşkanı yardımcılı sistemine, "5 Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 7'e çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum." diyerek tepki göstermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...
- Ateş Kuşları 7.BÖLÜM CANLI İZLE ATV! Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle!
- Yalı Çapkını 23.bölüm full HD CANLI İZLE! 10 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın tek parça izle!
- Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman? Yer değişikliği kurası hangi tarihte yapılacak? Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
- Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak? Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023!
- Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? Son sahne izleyicileri şoke etti!
- Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
- Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...
- AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?
- YSK SEÇİM TAKVİMİ 2023 | Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ne zaman, hangi tarihte? Seçim takvimi nasıl ilerleyecek? 2. tura nasıl kalır?
- AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ | Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2023? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?