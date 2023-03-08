İsveç'ten PKK'ya yönelik itiraf sonrası hamle: Daha sert önlemlerle işlerini zorlaştıracağız
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada Türkiye'nin PKK'nın yaptığı saldırılardan çok etkilendiğini belirtirken "Daha sert önlemler alıyoruz işlerini zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı. Kristersson terör örgütü PKK'ya katılmayı ve finansal destek sağlamayı 1 Hazıran'da çıkarılacak yasa ile yasaklayacaklarını duyurmuştu. İşte detaylar...
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.
"TÜRKİYE PKK SALDIRILARINDAN ÇOK ETKİLENDİ"
Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:
"PKK'NIN İŞİNİ ZORLAŞTIRACAĞIZ"
"İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."
"YASA ÇIKARTACAĞIZ"
Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak." dedi.
Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
- Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!
- 2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Sivas deprem son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- Vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Vergi borçları silinecek mi? 7 Mart son durum
- Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?