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İsveç'ten PKK'ya yönelik itiraf sonrası hamle: Daha sert önlemlerle işlerini zorlaştıracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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İsveç’ten PKK’ya yönelik itiraf sonrası hamle: Daha sert önlemlerle işlerini zorlaştıracağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada Türkiye'nin PKK'nın yaptığı saldırılardan çok etkilendiğini belirtirken "Daha sert önlemler alıyoruz işlerini zorlaştıracağız" ifadelerini kullandı. Kristersson terör örgütü PKK'ya katılmayı ve finansal destek sağlamayı 1 Hazıran'da çıkarılacak yasa ile yasaklayacaklarını duyurmuştu. İşte detaylar...

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısıyla terörle mücadeleye karşı Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olacağını söyledi.

"TÜRKİYE PKK SALDIRILARINDAN ÇOK ETKİLENDİ"

Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi:

"PKK'NIN İŞİNİ ZORLAŞTIRACAĞIZ"

"İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır."

"YASA ÇIKARTACAĞIZ"

Kristersson 9 Mart'ta İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağına işaret ederek, "Bu yasa ile birlikte terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak. Yasa,1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulacak." dedi.

Ülkesinin uluslararası terörle mücadele için bu yasaya ihtiyacı olduğunu aktaran Kristersson, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki Üçlü Muhtıra terör örgütleriyle beraber mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu yasa onu da kapsıyor. Bu yasa ile birlikte NATO konusunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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