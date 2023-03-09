CHP'li gazeteci İsmail Saymaz 6'lı koalisyonu yerden yere vurdu! İşte Akşener'in masaya çektiği operasyon: Hiçleştirdi
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci gündemi günlerce meşgul etti. Sözde hükümet olmak için düzenledikleri toplantılarda "ne kadar benzemez" olduklarını anlayan muhalif parti liderleri, kameralar önünde birbirlerini küçük düşüren ifadeler kullandı. CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, masanın Türkiye'nin gözünde küçülen değerini dikkat çeken ifadelerle özetledi. 6'lı koalisyonun son süreçte yaşadığı sorunların ne denli bir krize dönüştüğünü açıklayan Saymaz "Masayı hiçleştirdiler. Adayı belirlemede geç kaldılar, belirleme yönteminde de geç kaldılar." ifadeleriyle güne damga vurdu. İşte Türkiye "benzemezler ittifakı"nın ülkeyi getirmek istediği karanlık tabloyu, CHP'li gazetecinin CHP'nin kanalındaki itirafını izleyin...
6'lı koalisyonda yaşanan kriz, CHP'li gazetecilerin hedefinde. Muhalif parti liderlerinin toplantılarını aylarca "gazlayan" CHP'li gazeteci İsmail Saymaz, yaşadığı derin hayal kırıklığını Halk TV'de itiraf etti. Başta Meral Akşener olmak üzere masada bulunan her bir liderin siyasi bilgi birikimini, devlet adamlığını da sorgulatır hale getiren Saymaz, 6'lı koalisyonun aslında ne kadar "benzemezler ittifakı" olduğunu işte bu sözlerle ifade etti.
"ADAY BELİRLEME YÖNETİMİ YOK"
"Şimdi iki yerdeki itirazla anlaşılıyor. Biri diyor ki; ortak adayı belirleme yöntemi oluşturulmadı. Müktesebat yok. Adayı belirlemede geç kaldılar, adayı belirleme yönteminde de geç kaldılar. Adaya 6'lı masada liderler mi karar verecek? Adaya anketler sonucunda mı karar verilecek? O belirsiz.
MERAL AKŞENER'İN MASADA ETKİSİZ OY ORANINA SAHİP PARTİ LİDERLERİNE KARŞI TAVRI: ONLARLA EŞİT OLAMAM
Meral Akşener diyor ki; ankete gidelim. Biz belirleyelim diyen liderler de haklı, Meral Akşener de haklı. İkincisi diyor ki; Ben yüzde 10 üzerinde oy almış bir partiyim, buranın kurucu üyelerinden biriyim. Ben henüz seçime girmemiş, girmiş ama çok az oy almış partilerle eşitlenmemeliyim. CHP ve İYİ Parti eşitler arasında daha eşit bir pozisyon elde etmeli.
AKŞENER'İN MASAYA ÇEKTİĞİ OPERASYON
Bunu da anlayabiliyorum ancak bunu masada kalarak söyleyebilirdi Meral Akşener. Bunun yolu kalkmak değildi. Hatta kalksanız bile masayı hiçleştirmek değildi. " dedi.
CHP'Lİ BİR BAŞKA GAZETECİ AYSEVER'İN AKILLARA DURGUNLUK VEREN İTİRAFI
"YILAN HİKAYESİ"NE DÖNEN 6'LI KOALİSYONUN TOPLANTILARI CHP'NİN TABANINDA YIKIMA NEDEN OLDU! ENVER AYSEVER'DEN FLAŞ İTİRAF: KAFAMI DUVARLARA ÇARPACAĞIM
Yılan hikayesine dönen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, halk tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aylardır toplantı üstüne toplantı yapıp son oturumda "kılıçlarını çeken" muhalefet partisi liderleri, hem tabanlarında güvenleri sarstı hem de organizasyon kabiliyetinde yaşanan sıkıntılar yüzünden mahçup duruma düştü. 6'lı koalisyonun "zor bela" tamamladığı aday belirleme işi özellikle CHP tabanında büyük yıkıma neden oldu. Gazeteci Enver Aysever, CHP'li vatandaşların yaşanan süreçten sonra yaşadıkları tükenmişliği gözler önüne serdi.
6'lı koalisyonda yaşanan cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, Türk siyaset tarihine damgasını vurdu. Büyük skandallara neden olan muhalif parti liderlerinin son toplantısı, kendi tabanlarında ağır yıkıma neden oldu.
CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşadığı çaresizliği gözler önüne seren Aysever, 6'lı koalisyonun aslında hayal kırıklığından öteye gidemeyeceğini açıkça söyledi. İşte Aysever'in çok konuşulan o sözleri...
Aysever: Cumhurbaşkanlığında oyumu Kemal beye vereceğim. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.
Büyük pişmanlık duyacağım. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.
Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Kemal beyde bu kadar gözümüze sokma artık. Sen çık artık öne.
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