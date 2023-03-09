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HDP'nin kapatılma davasında yeni gelişme: 11 Nisan'da yapılacak

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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HDP’nin kapatılma davasında yeni gelişme: 11 Nisan’da yapılacak

Son dakika haberleri... Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi. Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı.

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