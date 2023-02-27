27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararı ne olacak? Bakan Çavuşoğlu açık konuştu: Adımları görmeden evet diyemeyiz

Son dakika | İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararı ne olacak? Bakan Çavuşoğlu açık konuştu: Adımları görmeden evet diyemeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
ABONE OL
Son dakika | İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kararı ne olacak? Bakan Çavuşoğlu açık konuştu: Adımları görmeden evet diyemeyiz

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü PKK ile aralarına sınır çekmesi gereken İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan konuşmasında "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA