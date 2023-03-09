Türkiye’nin talepleri sonrası harekete geçtiler! İsveç’ten PKK’ya karşı yeni ceza yasası tasarısı! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: İşlerini zorlaştıracak

Tasarıya göre terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.