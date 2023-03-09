Türkiye'nin talepleri sonrası harekete geçtiler! İsveç'ten PKK'ya karşı yeni ceza yasası tasarısı! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: İşlerini zorlaştıracak
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması gerekn İsveç'ten PKK'ya karşı yeni bir adım geldi. İsveç bugün, terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası tasarısı, parlamentonun onayına sunulacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı açıklamasında, "Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Tasarıya göre terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.
Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.
Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.
Tasarı, yasalaşması halinde 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.
HÜKÜMET TÜRKİYE'NİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İLAVE ADIMLAR ATMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ
İsveç Parlamentosu tarafından 16 Kasım 2022'de onaylanan terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.
Anayasa değişikliği ile terörle mücadelenin önünü açan hükümet, NATO üyeliği için Türkiye'nin kilit taleplerinden biri olan terörle mücadele yasasını sıkılaştırma kapsamında ilave adımlar atacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda 2 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyen İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, terörle mücadele konusunda hazırlanan yeni ceza yasa tasarısının, bu ay mecliste oylamaya sunulacağını belirtmişti.
Tasarının parlamentodan geçmesini engelleyecek çoğunluğa sahip olmayan Yeşiller, Çevre Partisi ve Sol Parti, yasa tasarısına karşı çıkıyor.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile başkent Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, mecliste 9 Mart'ta oylanacak yeni yasa tasarısı sayesinde terörle mücadele için Türkiye'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklarını söylemişti.
Kristersson, "İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bununla da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır." ifadelerini kullanmıştı.
KASIM AYINDA KABUL EDİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETERSİZ BULUNMUŞTU
İsveç parlamentosunda Kasım 2022'de kabul edilen terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği, Ankara tarafından terörist örgütlerin faaliyetlerini durdurmak için yetersiz bulunmuştu.
Türkiye, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması üzerine, NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarına ara vermişti.
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