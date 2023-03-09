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MHP'liler İYİ Parti ve CHP'yi topa tuttu! Arzu Erdem: HDPKK’ya hangi bakanlıkları vereceksiniz

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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MHP’liler İYİ Parti ve CHP’yi topa tuttu! Arzu Erdem: HDPKK’ya hangi bakanlıkları vereceksiniz

CHP ve İYİ Parti'yi topa tutan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “HDPKK’ya hangi bakanlıkları vereceksiniz? Bu pazarlıkları yaparken vicdanınız sızlamıyor mu? Ağzı süt kokan evlatlarımızı toprağa düşüren hainlere güzel vatanımdan, devletimden pay vereceksiniz öyle mi? Türk milleti sizi affetmeyecek" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, "Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi ve "HDPKK'ya hangi bakanlıkları vereceksiniz?" diye sordu.

Arzu Erdem, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Akşener tabiri ile: Kumar masasına sormak lazım; HDPKK'ya hangi bakanlıkları vereceksiniz? Bu pazarlıkları yaparken vicdanınız sızlamıyor mu? Ağzı süt kokan evlatlarımızı toprağa düşüren hainlere güzel vatanımdan, devletimden pay vereceksiniz öyle mi? Türk milleti sizi affetmeyecek.

Terörist Demirtaş, 'Ak Parti ve MHP HDP'yi şeytanlaştırdı. Demirtaş'la kahvaltı yaparım' diyen Akşener'e cezaevinden mektup yazmış. Özeti: Bay Kemal seni siyaseten tuş etti. Tıpış tıpış dönüp kazanamaz dediğin Kılıçdaroğlu'na 2 gün sonra kazanacak aday dediysen; bize de evet diyeceksin.

6'lı masa sözcüleri HDP'yi; 6 milyon oy alan, TBMM'de grup kuran, grup başkan vekilliği olan, TBMM başkanvekilliği yapan, meşru parti olarak görmeye devam etsin. PKK'lılar ve FETÖ'cüler neden bu kadar sevinçli acaba? Seçmeniniz her şeyin farkında…"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6'lı koalisyona geri döndükten sonra CHP'nin HDP ile görüşmesine de razı olan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in çaresiz bir halde olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'ye ve 6'lı koalisyona da ateş püskürdü.

YALÇIN: "PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERSE VERECEKLER"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler."

Bu arada İP Meral Akşener, dar alanda kısa paslaşmalardan gol yedi. Okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Millet nezdinde zaten mahdut olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi.

Meral Akşener'in düştüğü acınası vaziyet, ilkeli görünen ilkesizlik. Hazmedilmiş görünen midesizlik. Nereden baksan tutarsızlık. Kazanamayacak aday diye diye sonunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılmak, tam bir çaresizlik.

Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız.

Özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavramların arkasına teröristleri saklamaya çalışan sahte demokrasi şampiyonlarının ikiyüzlü ve çıkarcı politikalarını ifşaya devam edeceğiz.

Deprem felaketinin yaraları henüz tazeyken, 11 ilimizdeki enkazların çoğu henüz kaldırılmamışken, bütün mesailerini seçim sevdasına ayıran duygu, sevgi ve merhamet yoksunlarının çirkin niyetlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz."

AKŞENER: "O MASADA HDP YOK. BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından açıklamada bulunmuş ve HDP'nin Altılı Masa'da olmadığını ve kendilerine bakanlık verilmeyeceğini iddia etmişti.

Meral Akşener, "Defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" iddiasında bulunmuştu.

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