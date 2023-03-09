MHP’liler İYİ Parti ve CHP’yi topa tuttu! Arzu Erdem: HDPKK’ya hangi bakanlıkları vereceksiniz

6'lı masa sözcüleri HDP'yi; 6 milyon oy alan, TBMM'de grup kuran, grup başkan vekilliği olan, TBMM başkanvekilliği yapan, meşru parti olarak görmeye devam etsin. PKK'lılar ve FETÖ'cüler neden bu kadar sevinçli acaba? Seçmeniniz her şeyin farkında…"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6'lı koalisyona geri döndükten sonra CHP'nin HDP ile görüşmesine de razı olan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in çaresiz bir halde olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'ye ve 6'lı koalisyona da ateş püskürdü.