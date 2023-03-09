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İYİ Parti lideri Meral Akşener'den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti şimdi de HDP'yi içine sindirdi

Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve 6'lı koalisyon masasını deviren, ardından gelen baskılarla birlikte masaya yeniden oturmak zorunda kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedi. Ancak HDP'nin masayı açıkça desteklemesine sessiz kalan Akşener, adeta HDP oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı. Peki Kılıçdaroğlu konusunda geri adım atan Akşener, HDP konusunda da atacak mı? Yoksa İYİ Parti yine masayı devirerek koalisyonu yıkacak mı? Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde yazdığı yazıda bu konuyu kaleme aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:10
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti şimdi de HDP’yi içine sindirdi

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Masada ikinci kriz yaşanır mı?" başlıklı yazısı
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirerek meydan okumasından sonra bir "kaybeden" olarak geri dönmesi, öfkeli muhalifleri sevindirse de, ona duyulan şüpheyi ortadan kaldırmadı. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yasal olarak açıklanana kadar da bu şüphe, muhalifleri diken üstünde tutacak. Her sabah uyandıklarında masa yerinde mi diye merak edip soracaklar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti şimdi de HDP’yi içine sindirdi

Büyük ihtimalle siyasi aktörler de aynı ruh hâli içindeler. Hepsinin kafasında, "Bir kere yapan bir daha yapar" kaygısıyla şu sorunun cevabı aranacak?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti şimdi de HDP’yi içine sindirdi

"Acaba Akşener yine bir şey yapar mı?"
Başka ihtimalleri, sürpriz gelişmeleri bir yana bırakıyorum, şu anda masanın önündeki en sıcak mesele; HDP meselesi... HDP, yeni bir kriz eşiği olarak masanın önünde duruyor. Masa bu meseleyi bir biçimde çözmek zorunda; çünkü başka türlü seçimde iddialı olma ihtimali yok.
Peki, nasıl çözecek?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti şimdi de HDP’yi içine sindirdi

YEŞİL IŞIK AKŞENER'DEN
Akşener'i öyle kuşatmaya almışlar ki "yeşil ışığı" da masa dağıtıcısı olarak o yaktı. Şöyle diyordu:

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti şimdi de HDP’yi içine sindirdi

"Diyalog başka bir şeydir."

Böylece Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına "mecburen" de olsa onay verdiği Kılıçdaroğlu'nun HDP ile diyalog kurmasına, "gizli pazarlık" yapmasına onay veriyordu. Ortada yine garip bir durum vardı. Böylece o oylarla hem kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı hem de partililerinin bakan olmasında "mahzur" görmüyor, içine sindiriyordu. Herhalde bir kez daha Fatma Kurtulanvari bir HDP'linin çıkıp, "Bizim oylarımızla orada oturuyorsunuz" diye fırça atmasını özlemiş.
Ona da "sessiz" kalırlar mı bilemem ama hakkını yemeyelim; sıkılı "ülkücü yumruğu"yla yeni bir kriz uyarısı da yaptı:
"Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez."