09 Mart 2023, Perşembe
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den U dönüşü! Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti şimdi de HDP'yi içine sindirdi
Son dakika haberi | CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve 6'lı koalisyon masasını deviren, ardından gelen baskılarla birlikte masaya yeniden oturmak zorunda kalan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Alengirli işe karşıyım. HDP masaya getirilemez" dedi. Ancak HDP'nin masayı açıkça desteklemesine sessiz kalan Akşener, adeta HDP oylarıyla cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya da yeşil ışık yaktı. Peki Kılıçdaroğlu konusunda geri adım atan Akşener, HDP konusunda da atacak mı? Yoksa İYİ Parti yine masayı devirerek koalisyonu yıkacak mı? Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugün köşesinde yazdığı yazıda bu konuyu kaleme aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:10
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