MHP’li Yalçın’dan Millet İttifakı’na HDP tepkisi: Cici göstermeye çalışanların ensesindeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP ve İYİ Parti'yi hedef tahtasına koydu Millet İttifakı'nın HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu söyledi. Yalçın, Meral Akşener'i de sert ifadelerle eleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN