10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP’li Yalçın’dan Millet İttifakı’na HDP tepkisi: Cici göstermeye çalışanların ensesindeyiz

MHP’li Yalçın’dan Millet İttifakı’na HDP tepkisi: Cici göstermeye çalışanların ensesindeyiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2023 08:46
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP ve İYİ Parti'yi hedef tahtasına koydu Millet İttifakı'nın HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç olduğunu söyledi. Yalçın, Meral Akşener'i de sert ifadelerle eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Millet İttifakı’na HDP tepkisi!
Millet İttifakı’na HDP tepkisi!
Kayseri’de 4,8 büyüklüğünde deprem!
Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem!
Ali Babacan’dan İYİ Parti’ye ’üslup’ tepkisi
Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' tepkisi
İsveç-Finlandiya NATO’ya alınacak mı?
İsveç-Finlandiya NATO'ya alınacak mı?
Başkan Erdoğan Destici ile görüştü
Başkan Erdoğan Destici ile görüştü
HDP’den bakanlık iddialarına kahkahalı yanıt
HDP'den bakanlık iddialarına kahkahalı yanıt
Saadet Partisi’nde altılı masa depremi
Saadet Partisi'nde altılı masa depremi
DSP Genel Başkanı A Haber’de
DSP Genel Başkanı A Haber'de
Domates ihracat yasağı kalktı!
Domates ihracat yasağı kalktı!
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Cumhur İttifakı genişliyor mu?
Türk doktordan çığır açacak çalışma!
Türk doktordan çığır açacak çalışma!
Daha Fazla Video Göster