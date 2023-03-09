İYİ Parti’de Demirtaş çıkmazı! Akşener sessizliğini korurken partisinden tepki geldi: HDP’ye ve Demirtaş’a zehir zemberek sözler

Demirtaş, "Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP'nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir" diye sordu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" demişti.