İYİ Parti'de Demirtaş çıkmazı! Akşener sessizliğini korurken partisinden tepki geldi: HDP'ye ve Demirtaş'a zehir zemberek sözler
Zehir zemberek sözlerle 6'lı koalisyondan ayrılıp kısa süre sonra geri dönen Meral Akşener, partisinin CHP'nin yakın temasta bulunduğu HDP ile nasıl bir ilişki kuracağına karar veremedi. HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahhattin Demirtaş, Akşener'e mektup yazarak sorular sordu. Akşener sessizliğini korurken İYİ İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem mektupla ilgili siyasette böyle bir method yok" dedi. Öte yandan Demirtaş, yazdığı mektupta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun HDP oyları sayesinde seçildiğini hatırlattı.
Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yazdı.
Demirtaş, "Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP'nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir" diye sordu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez" demişti.
Demirtaş, "Açık açık sormam gerekiyor" sözleriyle özetle şu soruları yöneltti: HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.
Arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz?
HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?
İYİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ
CHP'nin kanalı Halk TV'deki bir programa konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Erdem, "Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metot yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" dedi.
"ÇİZGİLERİMİZ VAR"
"Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var" ifadelerini kullanan Erdem, "Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz" diye konuştu.
AKŞENER SESSİZ
Gözler İYİ Parti yönetimine çevrilirken Meral Akşener'in mektuba sesiz kalması dikkat çekti. Selahattin Demirtaş'ın tehdit gibi mektubuna başka nasıl bir cevap verileceği merakla bekleniyor.
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