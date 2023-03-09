09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "HDP 14 Mart'ta Kılıçdaroğlu diyecek" iddiası! 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

"HDP 14 Mart'ta Kılıçdaroğlu diyecek" iddiası! 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2023 14:26
Güncelleme:09.03.2023 14:57
Altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti ile ilgili başkentte tarih konuşuluyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman yangınlarının yaraları sarıldı!
Orman yangınlarının yaraları sarıldı!
Depremzede öğrenciler için kitap
Depremzede öğrenciler için kitap
HDP 14 Mart’ta Kılıçdaroğlu diyecek iddiası
"HDP 14 Mart'ta Kılıçdaroğlu diyecek" iddiası
Erdoğan, Kemal Coşkun’un cenazesine katıldı
Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı
Bakan Akar’dan tahıl koridoru açıklaması
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
Bakan Akar A Haber’e konuştu
Bakan Akar A Haber'e konuştu
Sadece İP’in değil CHP tabanı da reaksiyon verir
"Sadece İP'in değil CHP tabanı da reaksiyon verir"
Adıyaman’da Üsküdar Obası kuruluyor!
Adıyaman'da "Üsküdar Obası" kuruluyor!
129 bin aileye taşınma yardımı
"129 bin aileye taşınma yardımı"
Kaya Apartmanı’nın hali şaşırtıyor
Kaya Apartmanı’nın hali şaşırtıyor
NATO’da kritik toplantı bugün!
NATO'da kritik toplantı bugün!
Mega projeler depreme dayanıklı mı?
Mega projeler depreme dayanıklı mı?
Daha Fazla Video Göster