Son dakika | Bakan Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

Bakan Akar, anlaşmanın süresinin 18 Mart'ta dolacağını anımsatarak, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İLK GEMİ 1 AĞUSTOS'TA UKRAYNA'DAN HAREKET ETTİ

Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu geçen temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu ve tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflarla yaptığı görüşmeler ve "Müşterek Koordinasyon Merkezinin" yoğun çalışmaları sonucu 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında tahıl yüklü ilk gemi olan Sierra Leone bayraklı Razoni, 26 bin ton mısır yüküyle 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru hareket etti.

Razoni'den dört gün sonra üç gemi daha yaklaşık 60 bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldı. 13 Ağustos itibarıyla ayrılan gemilerin sayısı 17'ye ulaştı. Gemilerin büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara yanaştı.