Gizli ortak HDP'den Meral Akşener'e 'Biz zaten masadayız' ayarı: "Herkes işine baksın"
Meral Akşener'in 6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'ye ilişkin yaptığı, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına cevap gecikmedi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kendilerinin olmadığı bir denklemin 'demokrasi' yolunu açamayacağını ifade edip, "Millet İttifakı’nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" dedi. Akşener'i ciddiye almadıklarını söyleyen Oluç, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz." diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında, HDP ile ilişkilerini değerlendirdi. HDP'nin 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na yaptığı, "Bekliyoruz" çağrısına ilişkin konuşan Akşener, "CHP bizim olduğumuz masaya HDP'yi getiremez. HDP ile bakanlık, şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. CHP tabii ki HDP ile istediği gibi görüşebilir ama bize asla getiremez." dedi.
OLUÇ'TAN "HDP'NİN OLMADIĞI BİR DENKLEMDE DEMOKRASİNİN YOLU AÇILAMAZ" İDDİASI
Meral Akşener'in "pazarlık" açıklamalarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz bakanlık koltuğu pazarlığı, bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız" iddiasında bulundu.
"AKŞENER'İ CİDDİYE ALMIYORUZ" RESTİ: "HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"
Oluç'un Akşener'e rest çektiği açıklamaları şöyle:
"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili olarak; bir görüşme, bir diyalog, 27 Eylül 2021'de açıkladığımız Tutum Belgesi'nin içeriğine dair bir görüşmenin, bir değerlendirmenin önemli olduğunu hep söyledik."
"Dün Meral Akşener'in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. 2021 yılının Eylül ayının sonundan itibaren bu politikamızı ortaya koyduk. O gün ne söylediysek, bugün de aynı noktada duruyoruz. Bu politikaların tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz."
6'LI MASANIN TEKLİFİ HDP İLE ÖRTÜŞÜYOR
Altılı Masa ittifakının 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'yle, HDP'nin 11 Maddelik, 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesinin benzerlik taşıması dikkat çekmişti.
Altılı Masanın çalışması ile HDP'nin tutum belgesinin; parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK'lar gibi konularında örtüştüğü tespit edilmişti.
ALTILI MASANIN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır."
HDP'NİN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ: "Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz."
ALTILI MASANIN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI: "Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır."
HDP'NİN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI: "Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.."
6'lı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı: "Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir.
HDP'de benzer bir açıklama yapmıştı: "Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir."
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