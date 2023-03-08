Kendilerini değil Türk halkını düşündüler! Afet bölgesinin kadın kahramanları konuştu!

ANNE ŞEFKATİYLE ENKAZDAN KURTARDI



Sabah'ın haberine göre, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin ilk gününden beri gönüllü görev yapan pedagog Serap Özbey Sarı, 8 yaşındaki Yiğit'in ve annesinin sağ salim enkazdan çıkmasına vesile oldu. Yiğit'le kurduğu diyalog sayesinde şoka giren küçük çocuktan tepki alabilen ve bu sayede hem annesinin hem de Yiğit'in kurtulmasını sağlayan Sarı:

"Çocuk ve annesi tamamen şoke haldeydi. Saatlerce enkazın içine girerek onlarla konuştum. Yiğit'e hikâyeler anlattım, 'Sen çıkınca hepimiz seni alkışlayacağız' dedim. Ama hiç tepki vermedi. Hiç ses çıkarmadıkları için de nerede olduklarını bulamadık. Ama ben pes etmedim ve 8 saat boyunca Yiğit'le konuşmaya devam ettim. Hava çok soğuktu ve gitgide umutlar tükeniyordu. Ama ben de Yiğit de pes etmedik. Daracık enkaza girerek Yiğit'e hikâyeler anlatırken havanın soğukluğunu ya da herhangi bir şeyi düşünmedim bile. Yiğit'le doğru iletişim kurmayı başardım ve Yiğit'e 'Anneciğim uyandın mı? Uyandıysan ve iyiysen yakınındaki bir şeye hızlıca vur ki senin yanına gelebileyim' dedim. Yiğit tüm uğraşlarımın sonucunda bu sese cevap verdi ve etrafındaki bir şeye vurarak kendisine ulaşmamızı sağladı. Sonunda hem Yiğit'e hem de annesine kavuştuk."