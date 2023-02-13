Asrın felaketinde dayanışma örneği! Yaralı yüreklerin insanlık koşusu
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili vurdu. Yaşanan korkunç depremin ardından afet bölgesine koşanlar arasında daha önceki felaketlerden sağ kurtulan yüzlerce vatandaşımız da var. İzmir depreminde oğlu Berk’i kaybeden Meryem Öztürk yas sürecinde “Enkazdan çıkmak için enkaza girmem lazım” diyerek AFAD gönüllüsü oldu. Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Umut Güneş ise Amasra’daki maden kazasından yaralı kurtuldu ancak arkadaşlarını kaybetti. Şimdi o da Kahramanmaraş’ta enkazdan can kurtarıyor. İşte yaralı yüreklerin insanlık koşusu...
Bartın'ın Amasra ilçesinde geçen yıl Ekim ayında meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasından yaralı olarak kurtulan madenci Umut Güneş, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Mesai arkadaşlarını o kazada kayebdeb Güneş, asrın felaketi yaşanınca, 10 arkadaşı ile gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gelerek enkaz alanlarında çalışmaya başladı.
"KENDİME BORÇ BİLİRİM"
Güneş "Maden faciasından sağ kurtulduğumda hafızam yerinde değildi. Birçok arkadaşımı kaybettiğimi, sonradan öğrendim. İşi döndüğümde, arkadaşlarımızın emaneti hatıraları vardı. Arkadaşlarını, kardeşlerini kaybetmek çok acı. Ben de belki buradaki insanların dualarıyla hayatta kaldım. Beni buraya çeken de içimdeki ses oldu. 5 yaşındaki çocuğumu ve hamile eşini geride bırakıp Kahramanmaraş'a geldim. Daha çok yardım etmeyi ve insanları daha çok sevindirmeyi kendime borç bildim." dedi.
"BU ACIYI YAŞADIM"
"Devletimize, milletimize borcumuz var" diyen Güneş, "Kimsenin arkadaşı, kardeşi vefat etmemesi için uğraşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendim bu acıyı yaşadığım için başkalarında acı yaşamamasını istiyorum. Ailemi çok seviyorum kimse de ailesini kaybetmesin istiyorum. Bu facialar bizi birbirimize daha çok yakınlaştırıyor" ifadelerini kullandı.
"ENKAZDAN ÇIKMAK İÇİN ENKAZA GİRMEM LAZIM"
Sabah'ın haberine göre, İzmir depreminde 12 yaşındaki oğlu Berk'in cansız bedenini elleriyle enkazdan çıkartan Meryem Öztürk yas sürecinde, "Enkazdan çıkmak için enkaza girmem lazım" diyerek AFAD gönüllüsü oldu. Depremi duyar duymaz Gaziantep'e giden Öztürk arama kurtarma çalışanlarına katıldı." dedi.
Öztürk, Alana giden ilk ekiplerden birine dahil olan Meryem Öztürk konuştu:
"AKUT gönüllüsü olmak istediğimde 'Çocuğumu enkazdan çıkarttın, enkaza nasıl gireceksin?' diyenler vardı. Ama benim çıkış noktam bu oldu. İçime kapandım, işimden istifa ettim ama bir cana dokunabilmek beni daha mutlu edecekti. Berk'in güçlü annesi olarak kalmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.
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