Asrın felaketinde dayanışma örneği! Yaralı yüreklerin insanlık koşusu

"KENDİME BORÇ BİLİRİM"

Güneş "Maden faciasından sağ kurtulduğumda hafızam yerinde değildi. Birçok arkadaşımı kaybettiğimi, sonradan öğrendim. İşi döndüğümde, arkadaşlarımızın emaneti hatıraları vardı. Arkadaşlarını, kardeşlerini kaybetmek çok acı. Ben de belki buradaki insanların dualarıyla hayatta kaldım. Beni buraya çeken de içimdeki ses oldu. 5 yaşındaki çocuğumu ve hamile eşini geride bırakıp Kahramanmaraş'a geldim. Daha çok yardım etmeyi ve insanları daha çok sevindirmeyi kendime borç bildim." dedi.