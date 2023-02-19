Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

Müthiş bir 'zor zaman refleksi'yle hareket edebiliyoruz. Huzur ve sükunet zamanlarında her ne kadar farklı toplum kesimleri didişse, tartışsa da mevzu insanlık ve vatan olduğunda gerisi 'teferruat' kalıyor...

Patronundan işçisine, ev hanımından mühendisine, öğrencisinden müzisyenine herkes elini taşının altına koyuyor bugünlerde... Bizzat deprem bölgesine gidip yardım eden de var, maddi yardımlarını ellerinden geldiği kadarıyla esirgemeyen de... Minicik yavruların bile kalbi deprem bölgesindeki yaşıtları için atıyor, göz yaşı döküyorlar... Her şeyden önce toplumumuzun her ferdi kalbiyle, ruhuyla orada yaşıyor!