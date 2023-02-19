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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA'mızda var

Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için 85 milyon tek yürek oldu. İlk saatlerden itibaren depremden etkilenen 10 il için yardım akını başladı. Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin tüm imkanlarını sağarlarken, tarihçiler, psikoloji uzmanları ve sosyologlar aynı yorumda bulundu; "dayanışma ruhu DNA'mızda var"

Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:54
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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

Büyük deprem felaketi Türk toplumunun farklı kesimlerini bir araya getirdi. Dayanışma, yardımlaşma ve kenetlenme bugünlerin anahtar kelimeleri. Türk tarihine baktığımızda; savaşlar, kıtlık ve doğal afetler gibi zor zamanlarda aynı 'Milli Mücadele' ruhunun devreye girdiğini görüyoruz. Peki, Türk toplumunun bu 'zor zaman refleksi'nin, kenetlenme duygusunun tarihi, sosyolojik ve psikolojik temelinde neler yatıyor?

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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

Büyük deprem felaketi Türk toplumunun farklı kesimlerini bir araya getirdi. Dayanışma, yardımlaşma ve kenetlenme bugünlerin anahtar kelimeleri. Türk tarihine baktığımızda; savaşlar, Yaşadığımız; sadece bizim için değil, dünyanın 100 yıllık tarihi için bile korkunç bir büyüklük arz eden deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki, Türk toplumu zor zamanlarda el ele, yürek yüreğe verip kenetlenerek birbirine, ışık hızıyla sahip çıkıyor.

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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

Müthiş bir 'zor zaman refleksi'yle hareket edebiliyoruz. Huzur ve sükunet zamanlarında her ne kadar farklı toplum kesimleri didişse, tartışsa da mevzu insanlık ve vatan olduğunda gerisi 'teferruat' kalıyor...

Patronundan işçisine, ev hanımından mühendisine, öğrencisinden müzisyenine herkes elini taşının altına koyuyor bugünlerde... Bizzat deprem bölgesine gidip yardım eden de var, maddi yardımlarını ellerinden geldiği kadarıyla esirgemeyen de... Minicik yavruların bile kalbi deprem bölgesindeki yaşıtları için atıyor, göz yaşı döküyorlar... Her şeyden önce toplumumuzun her ferdi kalbiyle, ruhuyla orada yaşıyor!

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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

Peki, Türk toplumunun bu dayanışma, yardımlaşma kültürü ve duygusu nereden geliyor? Geçmişimize baktığımızda; savaşlarda, Milli Mücadele'de, doğal afetlerde, ülkeyi ve insanımızı tehdit eden pek çok durumda bu kenetlenmeye şahit oluyoruz.

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Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA’mızda var

'Türklerin Psikolojisi', 'Türk'ün Göçebe Ruhu', 'Yedi Düvel'e karşı gibi, Türk halkının sosyal ve tarihi psikolojisinin derinliklerine inan kitaplara imza atan psikiyatr-yazar Prof. Dr. Erol Göka'yla Türk halkının dayanışma ruhunun kökenlerini konuştuk. Kendisinin aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü Başkanı olduğunu da belirtelim...