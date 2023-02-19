19 Şubat 2023, Pazar
Kahramanmaraş depremi seferberliği bir kez daha gösterdi! Uzmanlardan tek görüş; Dayanışma DNA'mızda var
Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için 85 milyon tek yürek oldu. İlk saatlerden itibaren depremden etkilenen 10 il için yardım akını başladı. Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin tüm imkanlarını sağarlarken, tarihçiler, psikoloji uzmanları ve sosyologlar aynı yorumda bulundu; "dayanışma ruhu DNA'mızda var"
Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:54
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