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Deprem bölgesinde ön saflarında yer aldılar! Kadınlar deprem bölgesindeki mücadele en önemli güç…

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Giriş: 08.03.2023 09:19
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu önemli günde kadrajımızı afet bölgesinin savaşçı kadınlarına çeviriyoruz. İlk günden bu yana sahada bulunan gönüllü annelerimiz ablalarımız kız kardeşlerimize…
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Deprem bölgesinde ön saflarında yer aldılar!
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