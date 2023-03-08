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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, saat 14.00’de ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

Başkan Erdoğan, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek.

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