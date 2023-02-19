Lider eşlerinden Emine Erdoğan’a dayanışma ve taziye mesajları

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm dünya büyük bir dayanışma örneği sergileyerek Türk halkının yardımına koştu. Birçok ülkeden yardım kuruluşları arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için bölgeye giderken dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye mesajlarını iletti. Lider eşleri de Emine Erdoğan'a yaşadıkları üzüntüyü ve dayanışma duygularını aktardıkları mesajlar gönderdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, mektubunda, "Joe ve ben Türk halkına yürekten taziye dileklerimizi sunuyoruz. Binlerce insanın hayatına mal olan yıkıcı depremden büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette Macron, Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan feci depremin ardından tam ve eksiksiz bir dayanışma duygusu içerisinde olduğunu belirtti. Brigette Macron, mesajında şunları kaydetti:

"Bu trajik bağlamda, acınızı derinden paylaştığımı sizlere ifade etmek isterim. Fransa, büyük bir üzüntü içerisindedir ve tüm düşüncelerimiz bu sınavda yasa boğulan ailelerledir."

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvano Abdo ise Emine Erdoğan'a, "Türk halkının uğradığı yıkım ve can kaybı için en içten başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Bu zor zamanlarda dualarım ve düşüncelerim sizinle." mesajını gönderdi.