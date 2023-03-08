CHP yandaşı İsmail Saymaz muhalefetin 7 yardımcılı cumhurbaşkanı formülüne tepki gösterdi: "Krizlere gebe bir durum"

Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu "Kumar ve Noter Masası" olarak nitelendirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecekleri gerekçesiyle sert sözlerle eleştirip dağıtmıştı. Akşener bu açıklamasından 72 saat sonra, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olursa dönerim" şartıyla 6'lı koalisyona geri dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geride kalan gün bu şart kabul edilerek ilan edildi ve bu durum yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.