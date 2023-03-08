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CHP yandaşı İsmail Saymaz muhalefetin 7 yardımcılı cumhurbaşkanı formülüne tepki gösterdi: "Krizlere gebe bir durum"

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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CHP yandaşı İsmail Saymaz muhalefetin 7 yardımcılı cumhurbaşkanı formülüne tepki gösterdi: Krizlere gebe bir durum

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki gösterdi. Bu yapılanmanın karmaşık olduğunu ifade eden Saymaz, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." dedi. Partilere bakanlık verilmesini de eleştiren Saymaz, "Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır." diye konuştu.

Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu "Kumar ve Noter Masası" olarak nitelendirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecekleri gerekçesiyle sert sözlerle eleştirip dağıtmıştı. Akşener bu açıklamasından 72 saat sonra, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olursa dönerim" şartıyla 6'lı koalisyona geri dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geride kalan gün bu şart kabul edilerek ilan edildi ve bu durum yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

CPH YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN 7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜLE TEPKİ: "KRİZE GEBE"

1+5+2 formülüne tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." dedi.

"BAKANLARLA İLGİLİ İKİ BAŞLIK YARATIR"

Saymaz'ın CHP tarafından fonlanan Halk TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"5 Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 7'e çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur.

Cumhurbaşkanı bir bakan ile ilgili tasavvufta bulunacaksa o bakan'ın bağlı olduğu partinin başkanına sormalı. Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİYLE UYUMLU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı adayının partisi ile üyelik ilişkisinin kesileceği tarih. Cumhurbaşkanı adayı bu bahiste Kılıçdaroğlu parlementer sistem değişene kadar partisinin başında kalacak diye bir düzenleme getirilmiş. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler ile de uyumlu değil. Daha önce kendisi partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmişti."

Saymaz’dan muhalefetin 7’li formülüne tepki SAYMAZ'DAN MUHALEFETİN 7'Lİ FORMÜLÜNE TEPKİ

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