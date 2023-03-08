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CHP yandaşı Şirin Payzın'dan AK Parti seçmenine tehdit: "Son 2 ay"

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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CHP yandaşı Şirin Payzın’dan AK Parti seçmenine tehdit: Son 2 ay

CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı. Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, 3 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, yaşananlar üzerinden "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullanmıştı.

CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE TEHDİT: "SON 2 AY"

Akşener'in 6'lı koalisyona dönüp Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi sonrası söylem değiştiren Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı.

Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.

Payzın paylaşımında, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani..." ifadelerini kullandı.

Skandal paylaşıma vatandaşlardan tepkiler gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları;

"Bu gelişmeler sonrası Muhalefetin iktidara gelmesiyle hani "özgürlük" gelecekti daha gelmeden gelmeleri belli değilken insanları düşüncelerinden dolayı yargılayıp cezaevlerine atacaklarını söylüyorlar..."

"Yazık size yazık muhalefetin geldiği duruma yazık, insanları tehdit ederek nereye varacaksınız"

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