CHP yandaşı Şirin Payzın'dan AK Parti seçmenine tehdit: "Son 2 ay"

CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE TEHDİT: "SON 2 AY"

Akşener'in 6'lı koalisyona dönüp Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi sonrası söylem değiştiren Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı.

Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.

Payzın paylaşımında, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani..." ifadelerini kullandı.