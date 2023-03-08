08 Mart 2023, Çarşamba
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CHP yandaşı İsmail Saymaz muhalefetin 7 yardımcılı cumhurbaşkanı formülüne tepki gösterdi: "Krizlere gebe bir durum"
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, muhalefetin 7 cumhurbaşkanı yardımcısı formülüne tepki gösterdi. Bu yapılanmanın karmaşık olduğunu ifade eden Saymaz, "Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." dedi. Partilere bakanlık verilmesini de eleştiren Saymaz, "Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak. Bir bakan ile ilgili iki başlık yaratır." diye konuştu.