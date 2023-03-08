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Kılıçdaroğlu'nun dostları tehdide doymuyor! 'AK Partililere ölüm' mesajı: "Size bundan böyle yaşama hakkı yok"

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Kılıçdaroğlu’nun dostları tehdide doymuyor! ’AK Partililere ölüm’ mesajı: Size bundan böyle yaşama hakkı yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası gaza gelen bir güruh, AK Parti seçmenini ve Cumhur İttifakı'nı skandal sözlerle tehdit etmeye başladı. 6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Yusuf Ziya Özcan, AK Partilileri ölümle tehdit edip, "Size bundan böyle yaşama hakkı yok" dedi. Özcan gelen tepkiler sonrası paylaşımını apar topar kaldırırken CHP'nin sözde gazeteci ve sanatçıları da hakaretlerle AK Partililere benzer tehditler savurdu. İşte o skandal paylaşımlar...

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz gün ilan edildi. 3 Mart Cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, 6 Mart'ta 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "DOSTLARI" TEHDİTLERE BAŞLADI

Olaylar sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun adaylığından gaz alan muhalif isimler, sosyal medya üzerinden AK Parti'yi ve AK Parti seçmenini ölüme varan boyutta tehdit etmeye başladı.

Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan, hükümete ve Cumhur İttifakı'na yönelik skandal bir paylaşım yaptı.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı. "Bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz" iddiasında bulunan Özcan, skandal bir üslup kullanarak "AKP+MHP iktidarı, size bundan böyle yaşama hakkı yok!" paylaşımını yaptı.

TEPKİLER GELİNCE APAR TOPAR KALDIRDI

Özcan, skandal paylaşımını gelen tepkiler sonrası kaldırdı ve "Twitin yaşama hakkı ile kısmı yanlış anlaşılmalara sebep olduğu için sildim. Kastım ülkede her kim olursa olsun adaletin olmasıdır." açıklamasında bulundu.

TİP'Lİ ŞIK DA TEHDİT ETMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP sıralarından vekil olan ve sık sık örgütün sözcülüğüne soyunan TİP vekili Ahmet Şık da, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası Twitter hesabından iktidara tehditler yağdırmıştı.

CHP'NİN GAZETECİSİ DE TEHDİT ETTİ

CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı. Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN SANATÇISI DA DEVREDE: KÜFÜRLER SAVURUP HADDİNİ AŞTI

CHP yandaşı sözde sanatçı Yunus Günçe, AK Parti'yi destekleyen vatandaşları tehdit eden garip bir paylaşım yaptı.

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak." diyen Günce, skandal küfürlere başvurduğu açıklamasında, "G... yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." ifadelerini kullandı.

Sözde sanatçı Yunus Günçe’den hadsiz sözler SÖZDE SANATÇI YUNUS GÜNÇE'DEN HADSİZ SÖZLER

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