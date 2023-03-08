Kılıçdaroğlu'nun dostları tehdide doymuyor! 'AK Partililere ölüm' mesajı: "Size bundan böyle yaşama hakkı yok"

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz gün ilan edildi. 3 Mart Cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, 6 Mart'ta 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi.