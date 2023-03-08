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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na PKK tepkisi: Bu faaliyetlere imkan sağlanması kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na PKK tepkisi: Bu faaliyetlere imkan sağlanması kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu binasında PKK elebaşı ve destekçilerinin Türkiye karşıtı bir etkinlik yapılması kınandı. Yapılan açıklamada "Terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez." denildi.

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