Selahattin Demirtaş’ın çağrısı sonrası CHP’li Özgür Özel’den HDP’ye ziyaret sinyali: Uzak olmayan bir tarihte HDP’yi ziyaret edeceğiz

HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ

Demirtaş'ın açıklamaları sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok uzak olmayan tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz. Demirtaş ve Meral Hanım'ın nezaket dili önemli, ülkeyi bu kurtarır." dedi.

"DEMİRTAŞ, 6-8 EKİM OLAYLARININ SORUMLUSU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olmakla suçlanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı masum ilan etmişti.



Demirtaş, 7 ayrı şehirde 10 farklı terör davasından yargılanıyor. Terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlardan yargılanan demirtaş hakkında 189 ayrı soruşturmanın yapıldığı ifade ediliyor.