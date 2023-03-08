Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret sinyali: Uzak olmayan bir tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz
Altılı koalisyonda yaşanan derin adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanması sonrası sona ermiş gibi gözükürken şimdi de HDP krizi patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya gelemez" şeklindeki açıklamasına terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'tan "HDP'nin desteğiyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın" resti geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Demirtaş'ın sözleri sonrası hemen harekete geçerek "Yakın bir zamanda HDP'yi ziyaret edeceğiz" diyerek masa altındaki HDP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu.
Altılı koalisyonda yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasıyla birlikte sona ererken şimdi de ittifakta "HDP krizi" patlak verdi.
"BİZ KALKARIZ HDP OTURUR" DEDİ AMA...
Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Eğer istiyorlarsa masadan biz kalkarız HDP oturur. Biz oradayken HDP olmaz" diyerek HDP'nin ittifaka katılmasının önüne set çekmişti.
"ZİYARETE BEKLİYORUZ"
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası HDP cephesinde büyük bir mutluluk yaşanırken Mithat Sancar "Kılıçdaroğlu'nu ziyarete bekliyoruz" ifadeleriyle ittifaka destek için yeşil ışık yaktıklarının sinyalini vermişti.
"GÖRÜŞEBİLİRLER AMA MASAYA GELEMEZLER"
Akşener her ne kadar dün akşam saatlerinde "HDP, CHP ile görüşebilir ancak masaya gelemez" ifadesini kullansa da yaşananlar gerçeğin bu şekilde olmama ihtimalini yükseltiyor.
DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E MEKTUP
Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş, İYİ Parti liderine yazdığı açık mektupta, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğiyle seçileceğini ifade edip, "HDP'nin desteğiyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın" restini çekerken Akşener'in nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu oldu.
SAADET PARTİSİ: HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."
Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP ile HDP görüşmesinin olup olmayacağı merak konusu olurken CHP'li Özgür Özel HDP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu.
HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ
Demirtaş'ın açıklamaları sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise katıldığı bir televizyon yayınında, "Çok uzak olmayan tarihte HDP'yi ziyaret edeceğiz. Demirtaş ve Meral Hanım'ın nezaket dili önemli, ülkeyi bu kurtarır." dedi.
"DEMİRTAŞ, 6-8 EKİM OLAYLARININ SORUMLUSU"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olmakla suçlanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı masum ilan etmişti.
Demirtaş, 7 ayrı şehirde 10 farklı terör davasından yargılanıyor. Terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlardan yargılanan demirtaş hakkında 189 ayrı soruşturmanın yapıldığı ifade ediliyor.
BİRÇOK SUÇTAN DOLAYI YARGILANIYOR
HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, eylem ve söylemlerinden dolayı birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı. 7 şehir, 19 ayrı mahkemede yargılanan Demirtaş hakkında tam 189 ayrı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtiliyor.
Demirtaş'a yöneltilen suçlamalardan bazıları şunlar: "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama.."
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