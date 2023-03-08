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Meral Akşener'i maskota çevirdiler! CHP'nin fonladığı medyada salvolar: "Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?"

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Meral Akşener’i maskota çevirdiler! CHP’nin fonladığı medyada salvolar: Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?

Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp sert ifadeler kullanarak 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. İYİ Parti lideri 72 saat sonra 'şartlı' şekilde masaya geri dönmüş, geride kalan gün de katıldığı canlı yayında, masadan kendilerinin değil diğer 5 partinin kalktığını ifade etmişti. Masayı dağıtan Akşener'in 'helallik istediği' açıklamaları, CHP tarafından fonlanan medyada rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi. Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz günlerde ilan edildi. 3 Mart Cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, 6 Mart'ta 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.

ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.

AKŞENER KATILDIĞI CANLI YAYINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Akşener 6'lı koalisyonu dağıtan gelişmelere ilişin yaptığı açıklamada, yüzünün asıklığını ışığa, yemeğe katılmamasını ise yorgunluğuna bağladı.

İYİ Parti lideri sözlerinin devamında, yaşanan kriz nedeniyle hedef gösterilmesine, "Hakkını helal etsin herkes ama iyi bir şey oldu. Bundan sonra yapmayacağım söz" diyerek yanıt verdi.

MERAL AKŞENER'İ MASKOTA ÇEVİRDİLER! CHP'NİN FONLADIĞI MEDYADA SALVOLAR: "YARAMAZ ÇOCUK GİBİ BÖYLE SİYASETÇİ Mİ OLUR?"

Bu sözler CHP tarafından fonlanan medyada büyük rahatsızlığa neden oldu.

CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi.

Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.

GÜNLER ÖNCE YERİN DİBİNE SOKTUĞU AKŞENER'İ ÖVDÜ: "DÖNMEKLE İYİ YAPTI"

Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.

Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener’i maskota çevirdiler: Tele1’de salvolar AKŞENER'İ MASKOTA ÇEVİRDİLER: TELE1'DE SALVOLAR

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