Meral Akşener'i maskota çevirdiler! CHP'nin fonladığı medyada salvolar: "Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?"

ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI

Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.