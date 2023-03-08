Meral Akşener'i maskota çevirdiler! CHP'nin fonladığı medyada salvolar: "Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?"
Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp sert ifadeler kullanarak 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. İYİ Parti lideri 72 saat sonra 'şartlı' şekilde masaya geri dönmüş, geride kalan gün de katıldığı canlı yayında, masadan kendilerinin değil diğer 5 partinin kalktığını ifade etmişti. Masayı dağıtan Akşener'in 'helallik istediği' açıklamaları, CHP tarafından fonlanan medyada rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi. Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.
Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geçtiğimiz günlerde ilan edildi. 3 Mart Cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, 6 Mart'ta 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.
ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI
Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.
AKŞENER KATILDIĞI CANLI YAYINDA YAŞANANLARI ANLATTI
Akşener 6'lı koalisyonu dağıtan gelişmelere ilişin yaptığı açıklamada, yüzünün asıklığını ışığa, yemeğe katılmamasını ise yorgunluğuna bağladı.
İYİ Parti lideri sözlerinin devamında, yaşanan kriz nedeniyle hedef gösterilmesine, "Hakkını helal etsin herkes ama iyi bir şey oldu. Bundan sonra yapmayacağım söz" diyerek yanıt verdi.
MERAL AKŞENER'İ MASKOTA ÇEVİRDİLER! CHP'NİN FONLADIĞI MEDYADA SALVOLAR: "YARAMAZ ÇOCUK GİBİ BÖYLE SİYASETÇİ Mİ OLUR?"
Bu sözler CHP tarafından fonlanan medyada büyük rahatsızlığa neden oldu.
CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi.
Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.
GÜNLER ÖNCE YERİN DİBİNE SOKTUĞU AKŞENER'İ ÖVDÜ: "DÖNMEKLE İYİ YAPTI"
Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.
Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayern Münih-PSG maçı CANLI İZLE! Bayern Münih PSG maçı canlı yayın kesintisiz izle! Hangi kanaldan şifresiz mi yayınlanacak?
- Hac kura sonuçları açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! hac.gov.tr e-devlet sorgulama ekranı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın çocukları...
- 18 yaşından büyüklere başvuru ekranı açık! Tüm ödemeler başladı, hepsi güncellendi! Doğal gaz, elektrik, aile destek programı, evde bakım maaşı!
- Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Jandarma astsubay alım tarihleri açıklandı mı?
- POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?
- En ucuz ürünler peş peşe geldi! TMO son dakika duyurdu, indirime doymuyor! Ne ararsan o var! Pirinç, ayçiçek yağı, deterjan, un...
- SGK'dan son dakika EYT duyurusu! Emekli Sandığı, BAĞ-KUR Kesinleşti! 3 yıldan az hizmeti bulunanlar...
- TOKİ BAŞVURU İADE EKRANI 2023 | TOKİ 500 TL para iadesi nereden, nasıl alınır?
- YKS 2. dönem konuları sınava dahil mi? 2023 YKS TYT- AYT- YDT konuları ve soru dağılımı nasıl olacak? 12. SINIF 2.DÖNEM MÜFREDATI...
- Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika!
- Emekliye mart-nisan promosyon kıyağı! 5.500, 7.500, 10.000 TL maaş alanlara: Net 8.500 TL'lik ödeme bayram ettirecek!