6'lıda HDP çatlağı! Meral Akşener "Bakanlık yok" dedi Saadet Partisi yalanladı! Akşener yine masadan kalkacak mı?
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kaos yaşayan 6'lı koalisyonda şimdi de HDP çatlağı çıktı. Masadan kalkan sonra yeniden oturan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "HDP'ye bakanlık olmaz" derken; Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise "HDP bakanlık da talep edebilir" ifadelerini kullandı. CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun. Kendisinini görüşmeye bekliyoruz." demişti. CHP kanadından ise Grup Başkanvekili Özgür Özel bu davete yeşil ışık yakarak "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'nin Millet İttifakı'nı destek verip vermeyeceği kamuoyunda tartışıldı.
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mithat Sancar'a cevap verdi ve "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da HDP'nin olmadığını ve HDP'yle bakanlık gibi alışveriş olması mümkün olmadığını savundu. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalar:
AKŞENER: "O MASADA HDP YOK. BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez."
AYDIN: "HDP BAKANLIK DA TALEP EDEBİLİR"
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."
SANCAR: "SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU GÖRÜŞMEYE BEKLİYORUZ"
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulunmuştu.
Mithat Sancar, şunları söylemişti: "Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz."
HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da; Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek "Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL: "HDP'Yİ BU KAMPANYA SÜRECİ BAŞLAMADAN YA DA KAMPANYA SÜRECİNDE BİR ZİYARET ETMEK OLASIDIR"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, HDP'ye olumlu yanıt vermiş ve "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuştu.
"DEMİRTAŞ, 6-8 EKİM OLAYLARININ SORUMLUSU"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olmakla suçlanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı masum ilan etmişti.
Demirtaş, 7 ayrı şehirde 10 farklı terör davasından yargılanıyor. Terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlardan yargılanan demirtaş hakkında 189 ayrı soruşturmanın yapıldığı ifade ediliyor.
BİRÇOK SUÇTAN DOLAYI YARGILANIYOR
HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, eylem ve söylemlerinden dolayı birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı. 7 şehir, 19 ayrı mahkemede yargılanan Demirtaş hakkında tam 189 ayrı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtiliyor. Demirtaş'a yöneltilen suçlamalardan bazıları şunlar: "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama..."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kılıçdaoğlu, partisinin grup toplantısında, şunları söylemişti: "Ülkede hukuk olmadığı için Osman Kavala da, Selahattin Demirtaş da, askeri öğrenciler de öyle... Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Biz taşları oturtmaya geliyoruz, devlette adaleti sağlamaya geliyoruz."
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