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Meral Akşener kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' diyen Fatih Altaylı'yı övdü: "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi"

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Meral Akşener kendisine ’Otobüs tepesi dansçısı’ diyen Fatih Altaylı’yı övdü: Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilime ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sunucu Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı. Bu çıkış Altaylı'nın 1997 yılında İYİ Parti liderini hedef alan hakaretvari ifadelerin yer aldığı köşe yazısını akıllara geitrdi. Altaylı o dönemde Akşener için, "Otobüs tepesi dansçısı" benzetmesi yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasında suratı asık, mutsuz bir şekilde objektiflere yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı TV yayınında oldukça tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu öne sürdü. Ancak bir dakika sonra Fatih Altaylı ile birlikte stüdyoda kahkahalar attı.

AKŞENER'DEN ALTAYLI'YA: "GEÇMİŞTE YAPTIĞINIZ GAZETECİLİK KIYMETLİ"

Sahnelen bu riyakar tutum tepkiyle karşılanırken aynı yayında Akşener'den Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsü geldi.

Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Akşener'e göre 'kıymetli' gazetecilik örneği sergileyen Fatih Altaylı'nın geçmiş dönemde kaleme aldığı bir yazı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

17 Eylül 1997 tarihinde Hürriyet'te yer alan 'Teke Tek' isimli köşesinde "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Meral Akşener'i hakaretvari sözlerle hedef almıştı.

ALTAYLI'DAN AKŞENER'E: "OTOBÜS TEPESİ DANSÇISI"

Akşener'i örtbasçılıkla suçlayan Fatih Altaylı, "Anlaşılan o ki, ortada bir örtbas var. Ancak örtbas edilmesi için çabalayan Alaattin Yüksel değil. Doğrudan İçişleri Bakanlığı, ya da dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener... Hani şimdilerde ortada ''Adaletin Zaferi''nden söz ederek dolaşan, otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." demişti.

"Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." diyen Fatih Altaylı'nın kıymetli gazeteciliği böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.

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