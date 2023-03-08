Meral Akşener kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' diyen Fatih Altaylı'yı övdü: "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi"

AKŞENER'DEN ALTAYLI'YA: "GEÇMİŞTE YAPTIĞINIZ GAZETECİLİK KIYMETLİ"

Sahnelen bu riyakar tutum tepkiyle karşılanırken aynı yayında Akşener'den Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsü geldi.

Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Akşener'e göre 'kıymetli' gazetecilik örneği sergileyen Fatih Altaylı'nın geçmiş dönemde kaleme aldığı bir yazı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

17 Eylül 1997 tarihinde Hürriyet'te yer alan 'Teke Tek' isimli köşesinde "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Meral Akşener'i hakaretvari sözlerle hedef almıştı.