Akşener'i "siyasi kumpasa" getiren Kılıçdaroğlu HDP'den daveti kaptı

'HANIMEFENDİ ÇOK YORULDUK, İSTİYORSANIZ KALKIN, İŞİMİZE BAKALIM!'



SON TOPLANTIDA DA MİNİKLER DAYILANMIŞ!

SABAH, Meral Akşener'in masaya dönüşü ve son toplantıda yaşanan ikinci gerginliğin detaylarına ulaştı: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz nezaketsiz ve haksızlık" dedi. Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Partinizin sözcüsü belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiçbir genel başkanın haberi yok" diye çıkıştı. Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" deyince Babacan "Siz partinin genel başkanı değil misiniz?" dedi. Akşener bu sert çıkışla bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan da "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" restini çekti.

Akşener ayağa kalkınca Kılıçdaroğlu tarafları sakinleştirdi. Toplantıya verilen arada DEVA, Gelecek ve DP liderlerine hukukçu kurmayları tarafından belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu bilgisi verildi. Masaya dönüldüğünde 3 partinin lideri 'Yavaş ve İmamoğlu' için teklifi kabul etmeyeceklerini söyledi. Sonunda seçilecek cumhurbaşkanının Yavaş ve İmamoğlu'nu "uygun göreceği zamanda atayacağı" ifadesiyle krizin üstü kapatıldı.