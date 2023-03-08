ABD’li generalin skandal Suriye ziyaretine tepki: Uyarılar yapıldı

Diplomatik kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusunda sadece ABD'li askerler ile görüştüğü, PKK/YPG ile görüşmediği yönündeki açıklama üzerine, "Şu bir gerçek; Bu görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak, ABD'nin bu terör örgütüne (PKK/YPG) yönelik desteği devam ediyor." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin depremler nedeniyle ertelenen ziyaretine ilişkin yeni takvim ele alındı.

Kaynaklar, bu ziyaret için İran tarafının, kendilerinden bir tarih önerisi istediğini ve bunun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilerek Cumhurbaşkanlığı programına göre bazı tarih önerilerinde bulunulacağını ve ardından İran'dan yanıt bekleneceğini aktardı.