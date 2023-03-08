Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika!

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, kendi hizmet binalarına kavuşana kadar Çapa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin ise hemen bitişiğinde olan Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet imkanı bulacak."