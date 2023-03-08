Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika!
Deprem riski dolayısıyla tahliye edilen Cerrahpaşa ve Çapa hastanelerinin yeni adresleri duyuruldu. 6 Şubat tarihli iki yıkıcı depremin ardından hızla önlemler alınmaya başladı. Bunlardan biri olan Cerrahpaşa ve Çapa hastaneleri için meraklı bekleyiş son buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Peki Cerrahpaşa Hastanesi nereye taşındı, taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu?
Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Deprem riski sebebiyle boşaltılan üniversite hastaneleri hakkındaki son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Peki Cerrahpaşa Hastanesi taşındı mı, nereye taşınacak? Çapa ve Cerrahpaşa yeni yeri belli oldu mu?
ÇAPA VE CERRAHPAŞA HASTANELERİ NEREYE TAŞINACAK?
İstanbul'daki iki üniversite hastanesiyle ilgili gelişmelerden bahseden Bakan Koca şöyle konuştu:
"Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Afet durumunda ihtiyacımızın kat kat artacağı sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız.
İstanbul'da, binaları sorunlu iki üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi'nin, yaygın adıyla Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Çapa'nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, kendi hizmet binalarına kavuşana kadar Çapa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin ise hemen bitişiğinde olan Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet imkanı bulacak."
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