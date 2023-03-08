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Son dakika | Yola çıkacaklar dikkat! Bazı metro seferleri iptal

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Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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Son dakika | Yola çıkacaklar dikkat! Bazı metro seferleri iptal

Son dakika haberi...M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı. M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda enerji kesintisi nedeniyle yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı bildirildi.

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