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6'lı koalisyonda kriz kapıda! Aslı Baykal'dan Akşener'e Kılıçdaroğlu uyarısı: İlk iş yetkisizleştirmek

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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6’lı koalisyonda kriz kapıda! Aslı Baykal’dan Akşener’e Kılıçdaroğlu uyarısı: İlk iş yetkisizleştirmek

Altılı koalisyonda krizler devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kabul edilmeyince masadan kalkmıştı. Yaşanan krizin ardından İmamoğlu ve Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcısı formülü bulunmuş ve Akşener masaya geri dönmüştü. Yaşanan bu krizin ardından Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun ilk iş Akşener'i yetkisizleştireceğini açıkladı.

Altılı koalisyon son toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun yardımcılıkları diğer 5 parti lideri haricinde belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yürütecek.

'KUMAR MASASI'NA GERİ DÖNDÜ
Yapılan 12. toplantıda Akşener'in İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday önerisi kabul edilmeyince Akşener, 'Kumar masasında olmayacağız' ifadelerini kullanarak masadan kalkmıştı.

Yaşanan krizin ardından bir formül bulundu ve İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasına karar verildi.

ADAY KILIÇDAROĞLU
6'lı koalisyon Akşener'İn dönüşüyle yapılan son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardındanCHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR
Geçtiğimiz 31 Ekim'de CHP'den istifa eden Baykal, istifasının ardından sert eleştiriler yönelttiği eski partisini hedef alarak yeni bir eleştiriyi sosyal medya hesabına taşıdı.

Baykal, şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi partiye verilmez.

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü; İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.

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