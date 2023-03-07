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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis'e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemelerinin yasalaşmasının ardından gözler geçici işçiye kadro için gelecek açıkmalamalara çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. Geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildiren Bakan Bilgin, EYT konusunda zorunlu emeklilik şartı ile ilgili de bilgiler verdi. Konu hakkında yaşanan son gelişmeler kapsam içinde yer almayı bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, geçici işçiye kadro için son açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:25
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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis’e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

SON DAKİKA! Geçici işçiye kadro için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, geçici işçiye kadro için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis’e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis’e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

Bakan Bilgin EYT ve geçici işçi düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis’e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

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300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis’e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

"ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI KALDIRACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.