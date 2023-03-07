300 bin geçici işçiye kadro müjdesi geldi! Bakan açıkladı, bugün Meclis'e geliyor! 6 ay ve daha uzun çalışan...

EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemelerinin yasalaşmasının ardından gözler geçici işçiye kadro için gelecek açıkmalamalara çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile konuya açıklık getirdi. Geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildiren Bakan Bilgin, EYT konusunda zorunlu emeklilik şartı ile ilgili de bilgiler verdi. Konu hakkında yaşanan son gelişmeler kapsam içinde yer almayı bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, geçici işçiye kadro için son açıklamalar!