'Kılıçdaroğlu ayağa kalktı' krizinde yeni perde! Akşener iddiaları yalanlayınca ortalık karıştı: "Belgeleri paylaşabilirim"

"İKİNCİ TOPLANTIDA OLMADI" DİYEREK TOPARLADILAR: İLK TOPLANTIDA YAŞANANLARI DOĞRULADILAR

Akşener'in kurmayları, ikinci toplantı vurgusu yaptı. Işık diğer paylaşımında ise, "Az önce özel kalem md Esma Hanım'la konuştum 'Sn genel başkan Teke Tek'te ikinci toplantıyı kastediyor. Sizin yazdıklarınızı kendisi de doğrulayıp yazdınız' dedi. "Düzeltmenizi rica ediyorum" dedim. 'Yayında düzeltir birazdan' dedi." ifadelerini kullandı.

Böylece ilk toplantıda yaşanan kriz de doğrulanmış oldu.