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'Kılıçdaroğlu ayağa kalktı' krizinde yeni perde! Akşener iddiaları yalanlayınca ortalık karıştı: "Belgeleri paylaşabilirim"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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’Kılıçdaroğlu ayağa kalktı’ krizinde yeni perde! Akşener iddiaları yalanlayınca ortalık karıştı: Belgeleri paylaşabilirim

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan 'adaylık' kavgası sırasında, CHP liderinin ayağa kalkarak tepki gösterdiği iddia edilmişti. Akşener, bu akşam katıldığı canlı yayında söz konusu iddiaları yalanlayıp "Kemal Bey ayağa kalkmadı" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası, haberi Akşener'in duyuran Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Sn. Akşener bana verdiği beyanatın aksini söyleyip 'Kemal Bey ayağa kalkmadı' demiş. Söylemediği bir şey yazdığım iddia ediliyorsa paylaşabilirim." ifadelerini kullandı. Akşener'in kurmayları ise yaşananları doğruladı.

CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık krizi geçtiğimiz hafta ayyuka çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim" diyerek karşı çıkan Meral Akşener'e karşı hiddetlenip ayağa kalktığı iddia edilmişti. Temel Karamollaoğlu'nun ise Akşener'e "Yeter artık sizden çektiğimiz" dediği öne sürülmüştü.

AKŞENER: "KILIÇDAROĞLU AYAĞA KALKMADI"

Akşener, bu akşam katıldığı canlı yayında, "Temel Bey öyle bir şey demedi. O yaş grubu sabır konusunda uzman, geldiği gelenek var. Kemal Bey'i de sabırlı insan olarak tanıyorum. Erkekler birbirine karşı inanılmaz saygılı. Sizin bam diye söylediğiniz söz. Kadınlar daha açık. Kimse ayağa kalkmadı." ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY AYAĞA KALKTI" AÇIKLAMASI YALANLANAN IŞIK'TAN AKŞENER'E YANIT: "İSTERSENİZ PAYLAŞIRIM"

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e sinirlenerek ayağa kalktığı haberini paylaşan Gazeteci Candaş Tolga Işık, açıklama sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti liderinin doğruyu söylemediğini ima edip, "Sn. Akşener bana verdiği beyanatın aksini söyleyip "Kemal Bey ayağa kalkmadı" demiş. Yazdıklarımı kelimesi kelimesine özel kalem md aracılığıyla bizzat kendisine tekrar WP'dan da onaylatıp paylaştım. Söylemediği bir şey yazdığım iddia ediliyorsa paylaşabilirim." açıklamasında bulundu.

"İKİNCİ TOPLANTIDA OLMADI" DİYEREK TOPARLADILAR: İLK TOPLANTIDA YAŞANANLARI DOĞRULADILAR

Akşener'in kurmayları, ikinci toplantı vurgusu yaptı. Işık diğer paylaşımında ise, "Az önce özel kalem md Esma Hanım'la konuştum 'Sn genel başkan Teke Tek'te ikinci toplantıyı kastediyor. Sizin yazdıklarınızı kendisi de doğrulayıp yazdınız' dedi. "Düzeltmenizi rica ediyorum" dedim. 'Yayında düzeltir birazdan' dedi." ifadelerini kullandı.

Böylece ilk toplantıda yaşanan kriz de doğrulanmış oldu.

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