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İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremler yasa boğuldu. Yaşanan depremler 45 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken, binlerce ev yıkıma uğradı. Depremin izleri devam ederken vatandaşlar,"İzmir depremi ne zaman oldu, kaç kişi vefat etti?sorusunu gündeme getirdi. İşte, İzmir depreminin tarihi...

"İzmir depremi ne zaman oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde büyük sarsıntıya yol açtı. Depremin etkisi hala sürerken, akıllara İzmir depremi geldi. Vatandaşlar İzmir depreminin yaşandığı tarihi sorgulamaya başladı. Peki," İzmir depremi hangi tarihte yaşandı?" İşte, Ege Denizi'nde yaşanan depremin tarihi...

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.

ENKAZDAN SAATLER SONRA ÇIKARILDILAR

İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti.

Arama kurtarma ekiplerinin depremin hemen ardından yıkılan binaların enkazında geceli gündüzlü gerçekleştirdiği özverili çalışmayla 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık, depremden saatler sonra beton blokların arasından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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