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HDP'nin çağrısı sonrası CHP yandaşları harekete geçti! Meral Akşener'e aba altından sopa: "'HDP'yle görüşmeyin' diye ambargo koyacak hali yok"

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Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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HDP’nin çağrısı sonrası CHP yandaşları harekete geçti! Meral Akşener’e aba altından sopa: ’HDP’yle görüşmeyin’ diye ambargo koyacak hali yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, bu akşam "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." restini çekti. Aynı dakikalarda CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Akşener'e gönderme yaparak, "Artık Akşener'in "HDP'yle görüşmeyin" diye ambargo koyacak hali yok. İttifak sola doğru genişlemeli" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

6'LI KOALİSYONDA 'AKŞENER' TİYATROSU

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, geride kalan gün yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koşmuştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI RESMEN İLAN EDİLDİ: AKŞENER'İN YÜZÜ DÜŞTÜ

6'lı koalisyonun 3 Mart'ta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Mart'ta son buldu. Meral Akşener'in koalisyona 'şartlı dönüşü' sonrası dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmen ilan edildi.

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görüldü.

KOALİSYONUN 'GİZLİ' ORTAĞI DA GELİYOR! HDP'DEN 'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLERİZ' AÇIKLAMASI

Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp "Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayına destek olabiliriz. Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN "HDP İLE AYNI MASADA OLMAYIZ" ÇIKIŞI

Akşener'in, geçmişte yaptığı, 'HDP ile aynı masada olmayız' çıkışı ise yeniden gündem oldu. İYİ Parti lideri, 6 Eylül 2022'de CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla ilgili, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diye konuşmuştu.

AKŞENER SÖZLERİNİ TEKRARLARI: "HDP BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE OLAMAZ"

HDP'nin 6'lı koalisyona dahil olacağı iddialarına bu akşam katıldığı canlı yayında bir kez daha yanıt veren Akşener, "Türkiye'de siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine her bir parti saygı duymak zorundadır. Partilerin ahbaplığına ya da görüşmemesine saygı duyduk. CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." restini çekti.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYADAN AKŞENER'E ABA ALTINDAN SOPA

Aynı dakikalarda CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Akşener'e gönderme yaparak, "Artık Akşener'in "HDP'yle görüşmeyin" diye ambargo koyacak hali yok. İttifak sola doğru genişlemeli. CHP'yi masada güçsüzleştiren en önemli unsur budur. Dolayısıyla artık Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifiyle gelişecek her şey. Bundan sonra en önemli unsur HDP ile görüşmektir. " diye konuştu.

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