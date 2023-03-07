Meral Akşener'in yüzü neden asıktı? Kendisi canlı yayında açıkladı: "Işık tersten geldi"

MERAL AKŞENER'İN YÜZÜ NEDEN ASIKTI? KENDİSİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "IŞIK TERSTEN GELDİ"

Akşener, katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" dedi.

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

"Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kemal Bey'in esnasında yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?

Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular."

IŞIĞI BEĞENMEYENE PLASE: "YÜZÜM DEPREMLER YÜZÜNDEN ASIK"

Akşener yüzünün asık olmasının bir başka nedeni olarak ise Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdi.