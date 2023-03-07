Meral Akşener'in yüzü neden asıktı? Kendisi canlı yayında açıkladı: "Işık tersten geldi"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasındaki yüz ifadesiyle gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" dedi. Akşener yüzünün asık olmasının bir başka nedeni olarak ise Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdi. Akşener'in bu cevabından 1 dakika geçmeden kahkaha atması ise tepki çekti. Vatandaşlar İYİ Parti liderine tepki göstererek, samimi olmadığına vurgu yaptı.
Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı geride kalan gün ilan edildi. Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyon, dün 'şartlı' şekilde yeniden bir araya geldi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması" şartıyla kabul etti.
ADAY İLAN EDİLDİ AKŞENER'İN SURATI ASILDI
Bu talep koalisyon tarafından da kabul görünce, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.
MERAL AKŞENER'İN YÜZÜ NEDEN ASIKTI? KENDİSİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "IŞIK TERSTEN GELDİ"
Akşener, katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" dedi.
Akşener açıklamasında şunları söyledi:
"Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kemal Bey'in esnasında yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?
Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular."
IŞIĞI BEĞENMEYENE PLASE: "YÜZÜM DEPREMLER YÜZÜNDEN ASIK"
Akşener yüzünün asık olmasının bir başka nedeni olarak ise Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdi.
DEPREMLER YÜZÜNDEN YÜZÜM ASIK DEDİ :1 DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI
Akşener'in deprem nedeniyle yüzünün asık olduğunu bahane etmesinden 1 dakika sonra kahkaha atması ise tepki çekti. Vatandaşlar, İYİ Parti liderine 'samimi değilsiniz' diyerek tepki gösterdi.
YEMEĞE NEDEN KATILMADI? "MENÜLER HARİKA AMA..."
İYİ Parti lideri, adaylık ilanı sonrası düzenlenen yemeğe neden katılmadığına ilişkin soruya ise, "Temel Bey'e, 'Nolur beni affedin bacaklarım titriyor, üstümü başımı değiştirip dinleneyim' dedim. Hele ki Saadet Partisi'nin yemek menüleri harikadır." diyerek yanıt verdi.
IŞIK YANITI SAMİMİ BULUNMADI
Akşener'in yüzünün asık olmasına ilişkin verdiği yanıt vatandaşlar tarafından samimi bulunmadı. Sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:
"Meral Akşener 15 dakikadır lafı evirip çeviriyor. İlk önce ışık geldi yüzüm öyle göründü dediniz. Sonra deprem dolayısıyla dediniz inanın hiç artık hiç güven vermiyorsunuz. O masaya tekrar neden oturdunuz."
"Biz de zannediyoruz ki Meral Akşener oraya çıkcak birbir olanları mertçe dürüstçe anlatacak. Yok resim çekilirken ışık sağ taraftan vurmuş da yok palto giyinmeden önce ışık açısı öyle göstermiş de falan filan. YAZIKLAR OLSUN! İnsan gibi çıkın olanı biteni anlatın milletle dalga geçmeyin"
"Ters ışık diye bir şey yok Meral hanım yüz mimiklerin dahi oynamıyordu.. Bunu da bırak kumar masası noter masası deyip kalktın şimdi ise yok öyle bir şey diyorsun"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
- Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!
- 2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Sivas deprem son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- Vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Vergi borçları silinecek mi? 7 Mart son durum
- Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM-SINAV TARİHLERİ | AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak 2023?
- Kayseri'de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri'de eğitime ara verildi mi? Valilik açıklaması son dakika