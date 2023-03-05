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Haberler Galeri İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Cuma günü 6'lı koalisyonu dağıtan zehir zemberek açıklamalarının ardından ilk kez o toplantıya ilişkin yaşananları anlattı. Akşener "Hepsiyle görüşüp anlaşmışlar. Son sözü bana bıraktılar ve kabul etmezsem gidebileceğimi söylediler" dedi.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:03
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyondan çekildiği son toplantıda yaşananları anlattı. Meral Akşener toplantının gergin geçtiğini aktardığı açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlarla konuşup anlaştığını ve herkese kendi ismini telaffuz ettirdikten sonra son sözün kendisine bırakıldığını, kabul etmemesi durumunda da kapının gösterdildiğini söyledi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

İşte Akşener'in Candaş Tolga Işık'a yaptığı son dakika açıklamaları:

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

O GÜNE KADAR HİÇ ADAY KONUŞMADIK

O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

BAKTIM Kİ BENİM DIŞIMDA HERKESLE ANLAŞILMIŞ

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

ANKET VE KAMUOYU YOKLAMASI ÖNERDİM

Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.