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İYİ Parti Lideri Meral Akşener son toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Cuma günü 6'lı koalisyonu dağıtan zehir zemberek açıklamalarının ardından ilk kez o toplantıya ilişkin yaşananları anlattı. Akşener "Hepsiyle görüşüp anlaşmışlar. Son sözü bana bıraktılar ve kabul etmezsem gidebileceğimi söylediler" dedi.
Giriş Tarihi: 05.03.2023 17:03Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 17:03