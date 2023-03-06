Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den flaş karar! Toplantıya katılacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.

Bu seçimler ise şu şekilde:

-29 Mart 2009 yerel seçimler

-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu

-12 Haziran 2011 genel seçimler

-30 Mart 2014 yerel seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri

-7 Haziran 2015 genel seçimler

-1 Kasım 2015 erken genel seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu

-24 Haziran 2018 genel seçim

MASA NASIL DAĞILDI?

Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.

Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.

"ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"

İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.

Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.

Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.

"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.