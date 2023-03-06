Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş karar! Toplantıya katılacak mı?
Son dakika haberleri... 6'lı koalisyondan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.
Türkiye'nin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, yaklaşık 1 yıl önce kurulan 6'lı koalisyonda adayın kim olacağı merak ediliyordu.
Bugün gelinen süreçte masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olurken, bu kararı onaylamayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener masayı dağıttığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son 6'lı masa toplantısında yaşananlar nedeniyle ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen diğer üyeler, ittifakın devamlılığına bağlı olduklarını dile getirirken, 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı duyuruldu.
İYİ PARTİ: HAKSIZLIĞA UĞRADIK
İYİ Partililer, televizyon ekranlarında peş peşe açıklamalar yaparak, haksızlığa uğradıklarılarını savundu.
Ümit Dikbayır başta olmak üzere partinin kurmayları, ittifakın kazandığı belediyelerde İYİ Parti seçmeninin rolü olduğunu, bu haksızlığı her yerde dile getireceklerini belirttiler.
AKŞENER TOPLANTIYA KATILMAYACAK
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılmayacağı kesinleşti. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel Başkan masa toplantısına katılmıyor" dedi.
"ADAYIMIZI AÇIKLIYORUZ"
İYİ Parti cephesinde bu hayal kırıklığı yaşanırken, Saadet Partisi'nin genel merkezinde yapılacak ittifak toplantısının ardından, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı duyuruldu.
Bu yüzden partinin teşkilat üyelerinin saat 17:00'de toplanmaları için mobil mesaj gönderildi.
GENEL MERKEZDE HAZIRLIK
Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17.00'de Saadet Partisi'nin genel merkezi önüne, 19.00'da da CHP genel merkezi önüne çağırdı. Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.
YIPRATILMAK İSTENMEYEN ADAY
Ancak masanın kuruluşundan bu yana adayın seçimlere 2,5 aydan az bir zaman diliminde açıklanması, masa liderleri tarafından adayın yıpratılmaması için olduğu verilen demeçlerde yer alıyordu.
Yıpratılmak istenilmeyen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanması ise CHP Lideri'nin Başkan Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde yaşadığı hüsranları hatırlattı.
Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği 9 seçimden de yenilgiyle ayrıldı.
Bu seçimler ise şu şekilde:
-29 Mart 2009 yerel seçimler
-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu
-12 Haziran 2011 genel seçimler
-30 Mart 2014 yerel seçimler
-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri
-7 Haziran 2015 genel seçimler
-1 Kasım 2015 erken genel seçim
-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu
-24 Haziran 2018 genel seçim
MASA NASIL DAĞILDI?
Muhalefetin dağılmasının ardından son olaylı 6'lı masa toplantısına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu.
Akşener, son toplantıdan önce diğer liderler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulup anlaşıldığını söyledi.
"ADAY İÇİN KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM"
İyi Parti Lideri, kendisine söz gelince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde öne çıktığını belirtiğini ve kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif ettiğini belirtti.
Bu istek üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun hiddetlenerek ayağa kalktığını söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:
O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi.
Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim.
"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti.
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