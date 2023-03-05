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6'lı koalisyonun dağıldığı toplantıda olaylar olaylar! 'Karamollaoğlu Akşener'i fırçaladı' iddiasına 'Beni masadan kaldırdılar' itirafı eklendi!

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Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
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6’lı koalisyonun dağıldığı toplantıda olaylar olaylar! ’Karamollaoğlu Akşener’i fırçaladı’ iddiasına ’Beni masadan kaldırdılar’ itirafı eklendi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, geride kalan gün 6'lı masayı dağıtmıştı. O gün masada yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, masadan kalkmadıklarını, kaldırıldıklarını itiraf etti. Yaşananlar sıcaklığını korurken bu kez de Temel Karamollaoğlu'nun masada yaşananlar sonrası İYİ Parti liderine sert çıktığı ve "Ortalığı karıştırıyorsun" dediği öne sürüldü. Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayır ise katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.

"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: "DAYATMACI..."

Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, CHP ve iki belediye başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun dayatmacı olduğunu söyleyen Dikbayır, "Biz Kemal Bey'in bu kadar dayatmacı ve sert olacağını düşünmemiştik. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nı CHP rozeti taşısalar da bizim (ittifakın) zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN KOVULDUĞU MASAYA DÖNÜŞ SİNYALİ: "BENİ MASADAN KALDIRDILAR" İTİRAFI

Gazeteci Sevilay Yılman, aynı canlı yayında Meral Akşener ile yaptığı konuşmayı aktardı. Akşener'in masaya dönüş için İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesini şart koştuğu ve "Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim." diye konuştuğu ifade edildi.

"KARAMOLLAOĞLU, AKŞENER'İ AZARLADI" İDDİASI

Gazeteci Latif Şimşek ise bir başka yayında, "Kesin bilgi olarak söylüyorum. Akşener ile Kılıçdaroğlu tartışırken Karamollaoğlu araya girip Akşener'e "yeter artık sizden çektiğimiz" dedi. Karamollaoğlu bunu yalanlarsa kaynağımı açıklar" diye konuştu.

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