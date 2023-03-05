6’lı koalisyonun dağıldığı toplantıda olaylar olaylar! ’Karamollaoğlu Akşener’i fırçaladı’ iddiasına ’Beni masadan kaldırdılar’ itirafı eklendi!

AKŞENER'DEN KOVULDUĞU MASAYA DÖNÜŞ SİNYALİ: "BENİ MASADAN KALDIRDILAR" İTİRAFI

Gazeteci Sevilay Yılman, aynı canlı yayında Meral Akşener ile yaptığı konuşmayı aktardı. Akşener'in masaya dönüş için İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesini şart koştuğu ve "Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim." diye konuştuğu ifade edildi.