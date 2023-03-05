6'lı koalisyonun dağıldığı toplantıda olaylar olaylar! 'Karamollaoğlu Akşener'i fırçaladı' iddiasına 'Beni masadan kaldırdılar' itirafı eklendi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, geride kalan gün 6'lı masayı dağıtmıştı. O gün masada yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, masadan kalkmadıklarını, kaldırıldıklarını itiraf etti. Yaşananlar sıcaklığını korurken bu kez de Temel Karamollaoğlu'nun masada yaşananlar sonrası İYİ Parti liderine sert çıktığı ve "Ortalığı karıştırıyorsun" dediği öne sürüldü. Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayır ise katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yaptı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etti.
"KILIÇDAROĞLU HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"
Akşener, gerilime ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi,bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının duyurulmasını istedi." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER: "DAYATMACI..."
Yaşananlara ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, CHP ve iki belediye başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun dayatmacı olduğunu söyleyen Dikbayır, "Biz Kemal Bey'in bu kadar dayatmacı ve sert olacağını düşünmemiştik. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nı CHP rozeti taşısalar da bizim (ittifakın) zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'DEN KOVULDUĞU MASAYA DÖNÜŞ SİNYALİ: "BENİ MASADAN KALDIRDILAR" İTİRAFI
Gazeteci Sevilay Yılman, aynı canlı yayında Meral Akşener ile yaptığı konuşmayı aktardı. Akşener'in masaya dönüş için İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesini şart koştuğu ve "Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim." diye konuştuğu ifade edildi.
"KARAMOLLAOĞLU, AKŞENER'İ AZARLADI" İDDİASI
Gazeteci Latif Şimşek ise bir başka yayında, "Kesin bilgi olarak söylüyorum. Akşener ile Kılıçdaroğlu tartışırken Karamollaoğlu araya girip Akşener'e "yeter artık sizden çektiğimiz" dedi. Karamollaoğlu bunu yalanlarsa kaynağımı açıklar" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? 6 Mart Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
- Başım Belada dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Başım Belada oyuncuları kimler, konusu ne? İşte kadrodaki isimler...
- EYT'de başvuru-sonuç takvimi ortaya çıktı! Detaylar netleşti, 5000-5975 günle 1999 öncesine emeklilik! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için başvuru...
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle! BJK Ankaragücü canlı maç kesintisiz donmadan şifresiz izle!
- Berat Kandili oruç tutulur mu, var mı? Berat Kandili orucu hangi gün tutulur, bugün mü, nasıl niyet edilir?
- Transfer sezonu 2023 bitti mi, ne zaman bitecek? Süper Lig 2022-2023 ara transfer sezonu uzatıldı mı? TFF son dakika
- Rahmet ve Tövbe kapılarının açıldığı gece | Kurtuluş vesilesi Berat Kandili'nin önemi ve faziletleri neler? Ayet ve Hadisler...
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 6 Mart'ta hangi illerde okullar var, yok? Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana...
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- ÖZDEBİR 4.deneme cevap anahtarı 2023 | YKS-AYT-TYT-YDT ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?
- Tarım Kredi Market'te Şahane İndirim Fırsatı | Mart ayı kataloğu GÜNCELLENDİ! 30'lu hasta bezi 219, Kangal sucuk 220, Tavuk 38 TL!